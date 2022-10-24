У президента "Мотор Сичи" действительно есть российский паспорт: это подтвердил его адвокат

Адвокат заверил, что на заключение контрактов по поставкам двигателей, которые затем оказались в российских вертолетах, якобы дало добро "государство Украины".

У президента "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева, заключённого в зале суда, действительно есть российское гражданство.

Это подтвердил его адвокат Ярослав Волынец, информирует "Украинская правда".

Как сообщает журналист издания из зала суда, адвокат подтвердил наличие российского паспорта у Богуслаева, но отметил, что не обсуждал эту тему с ним.

По словам правозащитника, разговоры первого эпизода, обнародованного СБУ, были о заключивших ранее контрактах.

"Как объяснил мой клиент, то по первому эпизоду разговора были, но поставок не было. Второй эпизод – подтвердили фактически и прокуроры, что поставки не состоялись. Майские и мартовские разговоры – о контракте 2021 года, а основные контракты вообще 2008 года. "Мотор -Сич" поставляет в Россию много-много лет. Это же дело — времен войны уже", — сказал Волынец.

Адвокат заверил, что на заключение контрактов по поставкам двигателей, которые затем оказались в российских вертолетах, якобы дало добро "государство Украины в лице государственных органов".

По его мнению, следователи якобы не предоставили доказательств, что после поставки товара через "дружественную для нас страну" – двигатели были перенаправлены в Россию.

Дело Богуслаева

Еще в 2019 году журналисты Bihus.Info сообщали, что предприятие "Мотор Сич" продает россиянам двигатели к вертолетам. Это делалось, несмотря на официальный запрет сотрудничества с государством-агрессором.

Служба безопасности Украины 22 октября 2022 задержала Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич".

24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Вячеслава Богуслаева, подтверждающие его сотрудничество с РФ.

Он был не против, что Россия разбомбила часть "Мотор Сечи" и договаривался о поставках России двигателей.

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского гражданства.

Сам Богуслаев на суде называл себя генеральным конструктором, задача которого состоит только в создании и модернизации вертолетов. На прямой вопрос о сотрудничестве со страной-агрессором он лишь пожал плечами.

24 октября 83-летний Вячеслав Богуслаев был заключен под стражу в зале суда.

Громкое дело "Мотор Сечи": суд решил судьбу скандального Богуслаева