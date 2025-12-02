- Дата публикации
У Путина анонсировали новые массированные удары по Украине: какие цели
РФ угрожает, что усилит террор тыловых городов и энергетики Украины.
Российские оккупанты будут продолжать наносить удары по тыловым городам Украины.
Об этом откровенно заявил начальник генштаба армии окупантов Валерий Герасимов, обращаясь к диктатору Путину, передают российские пропагандистские СМИ.
Герасимов цинично заявил, что в его планах «массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Однако, как известно, после каждого разрушенного жилого дома и десятков погибших гражданских, РФ нагло лжет, что била по „военным целям“.
Кроме того, Герасимов откровенно признал, что российские войска и дальше будут бить по энергетической инфтраструктуре Украины.
Напомним, диктатор Путин поручил создать «зону безопасности» вдоль границы.