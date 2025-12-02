ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
763
Время на прочтение
1 мин

У Путина анонсировали новые массированные удары по Украине: какие цели

РФ угрожает, что усилит террор тыловых городов и энергетики Украины.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
У Путина анонсировали новые массированные удары по Украине: какие цели

© Getty Images

Российские оккупанты будут продолжать наносить удары по тыловым городам Украины.

Об этом откровенно заявил начальник генштаба армии окупантов Валерий Герасимов, обращаясь к диктатору Путину, передают российские пропагандистские СМИ.

Герасимов цинично заявил, что в его планах «массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Однако, как известно, после каждого разрушенного жилого дома и десятков погибших гражданских, РФ нагло лжет, что била по „военным целям“.

Кроме того, Герасимов откровенно признал, что российские войска и дальше будут бить по энергетической инфтраструктуре Украины.

Напомним, диктатор Путин поручил создать «зону безопасности» вдоль границы.

Дата публикации
Количество просмотров
763
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie