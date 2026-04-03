У Путина дали заднюю с "дедлайном" по выводу войск из Донбасса: новое заявление

Донбасс

В Кремле заявили, что «терминов» для вывода украинских войск из Донбасса они не ставили. Но цинично добавили, что это «способствовало бы переходу в процесс урегулирования конфликта».

Об этом пишет российское пропагандистское издание «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

«Нет. Никаких дедлайнов нет. Это все неправда», — сказал Песков в пятницу российским журналистам, отвечая на вопрос.

Россия продолжает манипулировать темой вывода украинских войск из Донбасса в контексте мирных переговоров.

«Мы неоднократно говорили, что для прекращения горячей фазы специальной военной операции необходимо, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса. Это нужно сделать. Это бы действительно способствовало переходу к процессу урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами», — заявил представитель Кремля.

Песков цинично добавил, что Россия останавливать войну не собирается.

«Мы будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех определенных целей», — заявил он.

Зачем Кремль пытается заставить Украину отдать Донбасс

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз озвучила новые сроки по поводу попыток захвата Донбасса — на этот раз речь идет о двух месяцах. Зеленский подчеркнул, что Киев не согласится на условия, которые предлагает Россия, в частности, на выход украинских войск из Донбасса.

В то же время в Институте изучения войны объяснили, что россияне пытаются создать искусственное чувство срочности и неизбежного поражения Украины, чтобы заставить Киев сдать неоккупированные части Донецкой области. Речь идет о территориях, которые оккупационные войска оказались не в состоянии захватить на поле боя.

Ранее в Кремле уже выдвигали ультиматум по выводу украинских войск из Донбасса. Спикер Путина вызывающе призвал украинского лидера Владимира Зеленского «уже сегодня вывести войска».

«Зеленский уже сегодня должен принять решение о том, чтобы украинские войска вышли за пределы административных границ Донбасса. Об этом уже не раз говорилось. И, в сущности, Зеленский должен был принять такое решение еще вчера. Взять на себя ответственность и принять это нелегкое решение», — заявил он. Песков цинично добавил, что это позволило бы остановить горячую фазу конфликта и спасти большое количество жизней.