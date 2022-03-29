У Путина деэскалацию под Киевом и Черниговом не считают причиной для прекращения убийства украинцев

У Путина деэскалацию под Киевом и Черниговом не считают причиной для прекращения убийства украинцев

С заявлением о "сокращении боевых действий" сегодня РФ выступила по итогам переговоров в Стамбуле.

"Деэскалация" на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня. Об этом глава российской делегации Владимир Мединский заявил на переговорах с Украиной.

С заявлением о "сокращении боевых действий" сегодня РФ выступила по итогам переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает кремлевское издание ТАСС.

"Первый шаг касается постепенной военной деэскалации на двух основных направлениях – Киевском и Черниговском. Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым нужно принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску", – сказал Мединский.

Напомним, российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время, продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".

В разведке США подтвердили, что РФ частично выводит свои войска с территории Киевской области, однако опасность сохраняется из-за вероятности бомбардировки Киева.

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