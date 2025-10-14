У Путина две минимальные цели для завершения войны: политолог объяснил, какие именно

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин ставит перед собой две минимальные цели для завершения войны. Без внешнего воздействия диктатор не остановится.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал доктор исторических наук, политолог Вадим Денисенко.

У Путина есть две минимальные цели для завершения войны

По словам Денисенко, первая – это полный контроль над Донбассом. А вторая – построение так называемого Чебурнета в РФ (российский интернет, – ред.).

«И первая, и вторая задача для него чрезвычайно сложна. Но без внешнего влияния представить себе, что Путин просто так начнет завершать войну, невозможно», — подчеркнул Денисенко.

По его мнению, у Трампа сегодня нет рычагов влияния на Путина. Речь может идти только о Tomahawk — оружии, которое может разрушить российскую нефтеэкспортную инфраструктуру.

Политолог считает, что Китай мог бы остановить войну, но этот процесс делает невозможным то, что страна находится в эскалационном процессе с США. Когда государство присоединится к переговорному процессу по Украине — пока неизвестно, потому что непонятно, как дальше будут развиваться события.

«Уже сейчас понятно, что каких-либо быстрых решений по линии США – Китай мы не увидим. Поэтому говорить о том, что Путин готов остановить войну без внешнего влияния, — это обманывать самих себя. В то же время на сегодняшний день внешнее влияние невозможно по разным причинам, но прежде всего оно упирается в переговоры между США и Китаем», — добавил Денисенко.

Ранее речь шла о том, как будет реагировать НАТО в случае нападения России на его страны . Да, если Путин дойдет до предела, когда начнет обстреливать Францию или Германию, то реакция будет достаточно жесткой. В частности, генерал Годжес заверил, что атака на, например, Польшу, заставит Альянс уничтожить российский Калининград в считанные часы.

На ситуацию может повлиять объявление Трампом о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Их в РФ, как известно, рассматривают как ракеты, могущие нести ядерный боезаряд.

"Это может стать той точкой, которая может подогреть ситуацию", - подчеркнул руководитель Центра стратегической аналитики и международных студий Западноукраинского национального университета Андрей Грубинко.