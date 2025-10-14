- Дата публикации
У Путина две минимальные цели для завершения войны: политолог объяснил, какие именно
Пока говорить о том, что Путин готов завершить войну без влияния Запада, не приходится.
Президент РФ Владимир Путин ставит перед собой две минимальные цели для завершения войны. Без внешнего воздействия диктатор не остановится.
Об этом в эфире "Эспрессо" сказал доктор исторических наук, политолог Вадим Денисенко.
У Путина есть две минимальные цели для завершения войны
По словам Денисенко, первая – это полный контроль над Донбассом. А вторая – построение так называемого Чебурнета в РФ (российский интернет, – ред.).
«И первая, и вторая задача для него чрезвычайно сложна. Но без внешнего влияния представить себе, что Путин просто так начнет завершать войну, невозможно», — подчеркнул Денисенко.
По его мнению, у Трампа сегодня нет рычагов влияния на Путина. Речь может идти только о Tomahawk — оружии, которое может разрушить российскую нефтеэкспортную инфраструктуру.
Политолог считает, что Китай мог бы остановить войну, но этот процесс делает невозможным то, что страна находится в эскалационном процессе с США. Когда государство присоединится к переговорному процессу по Украине — пока неизвестно, потому что непонятно, как дальше будут развиваться события.
«Уже сейчас понятно, что каких-либо быстрых решений по линии США – Китай мы не увидим. Поэтому говорить о том, что Путин готов остановить войну без внешнего влияния, — это обманывать самих себя. В то же время на сегодняшний день внешнее влияние невозможно по разным причинам, но прежде всего оно упирается в переговоры между США и Китаем», — добавил Денисенко.
Ранее речь шла о том, как будет реагировать НАТО в случае нападения России на его страны . Да, если Путин дойдет до предела, когда начнет обстреливать Францию или Германию, то реакция будет достаточно жесткой. В частности, генерал Годжес заверил, что атака на, например, Польшу, заставит Альянс уничтожить российский Калининград в считанные часы.
На ситуацию может повлиять объявление Трампом о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Их в РФ, как известно, рассматривают как ракеты, могущие нести ядерный боезаряд.
"Это может стать той точкой, которая может подогреть ситуацию", - подчеркнул руководитель Центра стратегической аналитики и международных студий Западноукраинского национального университета Андрей Грубинко.