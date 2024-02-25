У Путина есть планы до 2030 года: Зеленский сообщил о намерениях по завершению войны

Во время пресс-конференции президент Украины сообщил "окончить с Путиным раньше", несмотря на планы главы Кремля до 2030 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что есть намерения в отношении главы РФ Владимира Путина, а именно "кончить с ним раньше", несмотря на его планы быть у власти по меньшей мере до 2030 года.

Об этом шла речь во время пресс-конференции Зеленского 25 февраля.

"У Путина есть планы до 2030 года. Он видит себя до 2030 года. Мы хотим закончить с ним раньше", — именно так сказал Зеленский во время мероприятия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность предоставления Украине ракет ATACMS радиуса 300 км. Он намекнул на положительное решение о предоставлении Украине дальнобойных ATACMS дальностью 300 км, с помощью которых можно будет наносить удары вглубь России.

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