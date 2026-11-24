Кремль пытается сорвать гарантии безопасности для Украины и расколоть НАТО

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Кремль пытается заблокировать любые действенные механизмы защиты Украины после завершения войны и одновременно подорвать доверие внутри Североатлантического альянса.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики обращают внимание на заявление бывшего старшего советника президента США Джареда Кушнера от 22 ноября. Он отметил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть предоставление Украине гарантий безопасности, подобных 5 статье Устава НАТО, чтобы достичь длительного мира и уменьшить риск повторной войны.

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В ответ российские официальные лица категорически отвергли саму идею надежных гарантий для Киева — как по образцу 5-й статьи, так и в виде размещения иностранных войск или поставки вооружения в рамках мирного урегулирования. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков еще 20 ноября заявил, что вступление Украины в НАТО или даже «квазичленство в Альянсе» (очевидно, имея в виду гарантии типа 5-й статьи) для Москвы «неприемлемо».

Параллельно российские государственные медиа развернули информационную кампанию, направленную на дискредитацию самого принципа коллективной обороны НАТО:

Требование гарантий для агрессора: 23 ноября российское издание Gazeta.RU опубликовало колонку своего военного обозревателя, отставного полковника Михаила Ходаренко, в ответ на слова Кушнера. Автор утверждал, что будущее мирное соглашение должно обеспечить безопасность всех сторон, но «прежде всего — России».

Устрашение стран Балтии и Финляндии: Ходаренок поставил под сомнение, станут ли США и европейские союзники защищать Украину по принципу 5-й статьи, и пошел еще дальше — заявил, что Вашингтон якобы может не ответить даже на гипотетическое нападение на Эстонию или Финляндию.

В ISW резюмируют, что Кремль ведет двойную игру: Москва пытается обесценить саму идею предоставления Украине реальных гарантий безопасности и в то же время стремится расколоть единство НАТО, подрывая доверие обязательствам Альянса перед его восточными членами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в Парламентскую ассамблею НАТО задал партнерам пять ключевых вопросов относительно гарантий безопасности для Украины.

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