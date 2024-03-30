У Путина нет возможностей развернуть широкомасштабное наступление в ближайшее время – генерал

У РФ может быть план наступления, но может ли она его реализовать.

Российская армия в течение следующих 3-4 месяцев не сможет нарастить достаточный потенциал для широкомасштабного наступления на позиции украинских защитников.

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Такое мнение в эфире Эспрессо высказал ветеран Службы внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он отметил, что на любой войне есть две стороны, которые составляют свои планы в соответствии с целями, которых хотят достичь.

"Были ожидаемые наступательные действия врага в зимне-весенний период, это тоже прогнозировалось, поэтому принимались соответствующие меры", – заявил он.

Генерал заявил, что вопрос о том, насколько они были эффективны, но об эффективности нужно говорить в контексте того, насколько быстро Украина получала все необходимое и насколько быстро на нужды реагировали партнеры.

"Безусловно, у России есть план по наступлению, но вопрос заключается в другом – насколько РФ способна реализовать эти планы?" – заметил генерал-лейтенант.

Он отметил, что здесь речь не только об Украине, но и о европейских странах, которым грозит Путин.

"Больших возможностей у Путина, чтобы развернуть широкомасштабное наступление в период весенне-летний или летне-осенний, пока нет. И вряд ли в течение 3-4 месяцев он будет способен их подготовить. Тот оккупационный контингент, более 400 тыс., который находится в Украине, в большинстве, хоть и действует, но ощущаются проблемы как с бронетехникой, так и с боевым и морально-психологическим состоянием оккупационных сил", — отметил Василий Богдан.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сказал, когда РФ пойдет в наступление.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Александр Коваленко заявил, что предвестником российского наступления можно будет считать накопление войск на границе.

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