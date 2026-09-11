У Путина осталось два года для войны: разведка Украины назвала критический срок для РФ

У Путина осталось два года, чтобы воевать / © ТСН

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У Владимира Путина и его армии осталось максимум два года для продолжения активных боевых действий. Огромные потери личного состава, падение морального духа и истощение экономики РФ не позволят Кремлю вести войну после 2028 года.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки МО Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко в интервью The Times.

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По данным западных спецслужб, Россия ежемесячно теряет на 6 тысяч солдат больше, чем способна мобилизовать. По оценкам украинской стороны, общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1,5 миллиона человек, среди которых около 450 тысяч погибших.

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«Россия имеет военные и экономические ресурсы на следующий год, но, по нашим оценкам, они иссякнут к 2028 году. РФ привлекает около 1000–1200 человек каждый день, но посмотрите на цифры потерь: на днях это было 1410 человек, накануне — 1511. Из них около 60% — это погибшие в бою», — отметил глава украинской разведки.

По аналитическим расчетам еще полтора года боевых действий будут стоить России не менее 765 800 человек потерь, из которых более 459 тысяч — погибшими. По словам Иващенко, это уже привело к падению морального духа как среди оккупационных войск, так и гражданского населения РФ.

Глава разведки также отметил существенное ослабление экономики агрессора по сравнению с началом вторжения четыре года назад, чему способствовали регулярные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ (выведено из строя около 40% мощностей НПЗ).

Несмотря на истощение ресурсов, агрессор продолжает прибегать к террору гражданского населения. Накануне российский дрон нанес удар по торговому центру в Павлограде на Днепропетровщине, в результате чего пять человек погибли, а 67 получили ранения.

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Президент Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига подчеркнули, что целенаправленные удары по ТЦ в Павлограде, Запорожье и Сумах являются сознательной «тактикой принуждения», которую РФ пытается истощить украинцев.

Напомним, война в Украине имеет почти точную конечную дату: ИИ ошеломил главным прогнозом.

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