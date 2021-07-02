У Путина отреагировали на слова Зеленского о флаге Украины над Кремлем

У Путина отреагировали на слова Зеленского о флаге Украины над Кремлем

В России считают, что высказывания украинского президента "нельзя воспринимать позитивно".

В российском Кремле заявили, что не хотят размещать российский флаг на территории Украины. Так отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о украинском флаге.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".

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По его словам, такие высказывания украинского президента "нельзя воспринимать позитивно".

"В России нет намерений размещать свой флаг в Украине, с уважением относимся к украинскому суверенитету", — заявил он.

Напомним, 1 июля ВР приняла президентский закон. Россияне, как это предусмотрено законом, коренным народом не признаются. Это очень не понравилось президенту России Путину. А вот крымские татары, караимы и крымчаки теперь официально признаны коренными народами Украины. И это, согласно тексту закона, означает, что потомки этих народов имеют собственный язык, культуру и традиции, но при этом осознают себя коренным народом Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что украинцы и россияне — "точно не один народ":

"Были бы были одним народом — то в Москве, скорее бы всего, ходили гривны, а над Госдумой сиял бы желто-голубой флаг", — отметил Зеленский.

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