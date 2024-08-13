У Путина приняли решение по Курской области: Коваленко объяснил, что будут делать россияне

Похвастаться россиянам нечем.
У Путина принято решение активизировать деятельность относительно Курской области. Но есть нюанс.
Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"Активизация не военного характера, а информационно-популистского, что отвлекает от военной компоненты".
Что будут делать
По словам Коваленко, у диктатора будут проводить регулярные совещания с силовиками, с губернаторами, с гадалками, с кем угодно и сколько угодно, но поднимать будут вопросы гуманитарного характера, социального другого, но не военного.
"Да, будут звучать размытые фразы: "Скоро, буквально вот-вот, выйдем на границы с Украиной". И не больше".
Это связано с тем, говорит обозреватель, что реальных достижений у армии РФ в Курской области нет. Со дня первого совещания Путина с силовиками неконтролируемые Россией территории Курской области увеличились в 2,5 раза. После совещания с главами приграничных областей — потеря 100 квадратных километров.
"Полный провал военной операции по устранению угроз в Курской области заставляет Путина "побеждать" как угодно, но только не военным делом".
Именно поэтому, заключает он, в ближайшее время Кремль будет говорить обо всем вокруг, но не об "успехах" оккупантов на Курщине.
Ранее стало известно, что в Курскую область доезжают основные российские силы для контрудара под Суджей. Общая численность вражеской группировки на Курщине возросла до около 10 тыс. бойцов.
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