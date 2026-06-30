У Путина пытаются скрыть реальные последствия войны: россиян "кинули" без сирен и бомбоубежищ - NYT

Путин и война / © ТСН

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Пока украинские дроны все чаще атакуют территорию России, Кремль пытается скрыть реальные масштабы последствий войны от собственного населения. Для этого власти используют эвфемизмы, умалчивают удары по критической инфраструктуре и отказываются открыто говорить об угрозах, даже когда регионы страдают от дефицита горючего и атак беспилотников.

Об этом пишет The New York Times.

По всей России чиновники обвиняют в дефиците топлива «незапланированное техническое обслуживание в нефтеперерабатывающих заводах», не называя причины, поскольку украинские дроны атакуют топливоперерабатывающие заводы в стране.

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В свою очередь глава центрального банка России говорил о «структурной трансформации экономики» как о коде военных расходов, которые привели к раскрутке и переориентации экономики вокруг военно-промышленного комплекса.

«Годами президент РФ Владимир Путин изолировал российское общество от последствий своей войны в Украине, используя эвфемизмы как психологический щит. Но поскольку война все чаще возвращается к реальности, несоответствие между риторикой и реальностью становится источником разочарования для рядовых россиян», — говорится в материале.

В течение нескольких дней Путин не упоминал о дальнобойных ударах беспилотников по Москве 18 июня, когда Украина атаковала почти 200 единиц. Он не комментировал, когда украинцы обещали превратить Крым в остров, обстреливая его беспилотниками и ракетами. Выступая во вторник, 18 сентября, он воспользовался моментом, чтобы обвинить Запад.

«Эти беспилотники, удары по гражданской инфраструктуре — для чего они нужны? Чтобы дестабилизировать общество, создать неопределенность по поводу действий российских вооруженных сил», — сказал Путин.

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Тот факт, что в 56 регионах серьезный дефицит горючего, он обошел вниманием. Впоследствии признал — проблема есть. На встрече с руководителями высшего звена и чиновниками он заявил, что необходимо принять «системные меры, соответствующие масштабу текущих вызовов». Диктатор добавил, что целевая группа работает круглосуточно, чтобы обеспечить снабжение, особенно для сельского хозяйства.

«Но Путин публично не делегировал должностным лицам задачу подготовить укрытие или системы раннего предупреждения на случай будущих ударов», — отмечает автор материала.

Что происходит в регионах:

Котельники и Люберцы (Подмосковье) — в середине июня подверглись атакам беспилотников, а власти заявили, что не будут разглашать расположение бомбоубежищ и не будут использовать сирены. Дело в том, что страна технически не находится в состоянии военного положения. Информацию обещают обнародовать только в случае «мобилизации и в военное время». Людям советуют ознакомиться с PDF-файлом, который появился на правительственном вебсайте и содержит практические инструкции по действиям в случае атаки дрона.

Башкортостан — Украина атаковала нефтеперерабатывающие заводы. Администрация решила не всегда включать сирены, чтобы не вызвать стресс у людей. В этом контексте упоминается рост употребления антидепрессантов в России.

Краснодарский край — Украина атаковала крупный нефтеперерабатывающий завод. Из-за работы российской ПВО погиб один человек.

Примечательно, что тогда Россия атаковала Украину восемью ракетами и выпустила 142 беспилотника.

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В социальных сетях граждане выразили шок официальными заявлениями о том, почему сирены не будут использовать во время атак дронов или не будут обустраивать укрытие. Другие жаловались, что хотя некоторые люди получают предупреждение текстовыми сообщениями, иногда они приходят слишком поздно или вообще приходят.

Как отметила Александра Архипова, преподавательница и научная сотрудница по социальным наукам в Высшей нормальной школе в Париже, уменьшение опасности и прибегание к эвфемизмам для обсуждения атак дронов и экономических проблем — это «проявление послушания» Путину и его режиму. Она приводит примеры: «хлопки» вместо «взрыв», «лишенный жизни» вместо «убитый» и «воздушная цель» вместо «дрон».

«Российские политические власти сейчас сосредоточены только на картинках в новостях. Они не хотят „создавать огромную панику, которую потом могут показать местные новости, а затем федеральные, где толпы плачут и бегают по улицам“, — отметила Архипова.

Отмечается, что атаки на Москву почти не фигурировали в новостях, и это соответствует позиции государства.

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По словам Архиповой, российские чиновники и государственные СМИ часто используют запутанные, а иногда и обманчивые формулировки, когда речь идет о событиях, связанных с войной. В начале полномасштабного вторжения магазины, закрывшиеся из-за западных санкций, месяцами, а иногда и годами, оставляли таблички с надписью «закрыто по техническим причинам».

Недавно Федеральное агентство воздушного транспорта России сообщило о «корректировке расписания» в аэропорту Краснодара, расположенном примерно в 150 милях от линии фронта и на маршруте украинских дронов. В аэропорту Сочи также не указывают, что рейсы задерживаются из-за атак беспилотников. Вместо этого пассажирам сообщают, что аэропорт работает по «фактическому расписанию» — термину, который только различает «время по расписанию» и «фактическое время» вылета или прибытия.

Когда московские аэропорты временно прекращают работу из-за атак украинских дронов, этот же термин применяют и для приема рейсов «по договоренности». Пассажирам объясняют задержки тем, что опаздывает самолет, который должен прилететь, а не тем, что город подвергся атаке.

Архипова называет такой подход «нейтрализацией» — умышленной двусмысленностью. По ее словам, люди понимают, что происходит что-нибудь необычное, но не могут до конца понять, что именно.

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Между тем россияне все чаще жалуются, что недостаток достоверной информации оказывает непосредственное влияние на их повседневную жизнь.

25-летняя Мария из Рязани, города примерно в 120 милях от Москвы, вспомнила, как застряла в пробке, из-за которой дорога в центр заняла более чем вдвое больше времени. В новостях не было никакой информации о причине пробки, и только водитель такси объяснил, что неподалеку произошел удар беспилотника, а коммунальные службы расчищают дорогу.

«Дроны стали своеобразным табу», — сказала Мария, которая попросила не называть ее фамилию из-за опасений возможных последствий. После этого случая она почти перестала следить за новостями.

Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра Россия — Евразия Карнеги, считает, что все больший разрыв между тем, что россияне видят своими глазами, и тем, что им сообщают власти, становится проблемой для Кремля. В то же время, по ее мнению, это вряд ли пошатнет контроль власти.

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По ее убеждению, если атаки будут продолжаться, Кремль скорее всего использует их для усиления антизападных и антиукраинских настроений, а также как повод для оправдания дальнейшей эскалации.

Ранее Путин отверг два украинских предложения по прекращению войны, в том числе взаимный отказ от дальнобойных ударов и ограничение боевых действий только районами активного фронта. Он фактически подтвердил, что Россия намерена продолжать наступление не только на Донбассе, но и стремится полностью захватить Запорожскую и Херсонскую области, отказавшись от каких-либо компромиссов по нынешней линии фронта. В Институте изучения войны считают, что такая позиция Кремля демонстрирует готовность продолжать войну и достигать максималистских целей силовым путем, а не через переговоры.

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