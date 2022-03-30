У Путина решили, что не будут выносить на переговоры вопросы Крыма

У Путина решили, что не будут выносить на переговоры вопросы Крыма

Россия считает Крым своим по конституции.

У Путина исключили из переговоров вопрос о Крыме.

Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Крым – это часть РФ, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбу территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей Конституции", – Песков.

Он добавил, что вторгаться на территорию Крыма Россия не будет, потому что это ее территория.

Он также заявил в прессе, что не будет обсуждать с ней нюансы переговоров России с Украиной.

Напомним, что советник главы ОП Михаил Подоляк уточнил вопрос по Крыму. Так, предлагается зафиксировать позиции России и Украины и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе полуострова. Украина и Россия обязуются в течение этого времени не решать вооруженный путь.