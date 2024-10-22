У Путина установили новый дедлайн возобновления контроля над Курськой областью: источники

Кремль установил своим войскам новые дедлайны для возвращения полного контроля над Курской области РФ — 1 февраля 2025-го. До 15 октября россияне не успели – как планировали ранее в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.

Также до 25 февраля планируется создание так называемой буферной зоны по другую сторону границы — на территориях Украины.

По предварительным планам РФ, россияне должны были выбить оттуда ВСУ до середины октября. Впрочем, военные РФ не уложились в эти сроки. Правда, некоторые тактические успехи за последние пару недель им все же удалось достичь.

Сейчас Россия аккумулировала для освобождения Курской области более 40 тысяч войск. Отмечается, что ситуация в регионе очень динамичная, а населенные пункты могут переходить "из рук в руки" в течение суток.

Оборона ВСУ пока не обрушена. Впрочем, шансы на дальнейшее расширение Украиной Курского плацдарма тоже можно рассматривать как относительно низкие, говорится в материале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал цель Курской операции. По его словам, Курская операция обеспечивает стратегическую цель – война должна возвращаться на территории, откуда она пришла.

Зеленский назвал цели Курской операции

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