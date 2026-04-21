У Путина в пятый раз заявили о "полном захвате" Луганщины: в ВСУ раскрыли правду

Владимир Путин / © Associated Press

Генштаб Российской Федерации в очередной раз объявил об установлении полного контроля над Луганщиной и значительном продвижении вглубь Донецкой и Днепропетровской областей. Пока российские генералы отчитываются о захвате тысяч квадратных километров и приближении к ключевым городам Донбасса, украинское командование раскрывает реальное положение дел на фронте и объясняет, что стоит за этими «победными» отчетами.

ТСН.ua собрал все подробности.

Что заявил Герасимов о «масштабных достижениях» РФ

Как отмечает в сообщении в Telegram росСМИ «Агентство. Новости» со ссылкой на пропагандистские ресурсы Москвы, начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время инспекции пункта управления группировки «Юг» озвучил ряд заявлений о якобы значительных успехах российской армии на разных участках фронта.

По его словам, с начала 2026 года оккупационные войска установили контроль над 1700 кв. км украинских территорий, причем почти половину этой площади — 700 кв. км — якобы было захвачено только в течение марта и апреля.

Отдельное внимание в докладе было уделено Луганщине, относительно которой Герасимов в пятый раз провозгласил заявление о «полной оккупации» всего региона. Параллельно с этим российский топ-офицер отчитался о продвижении на Донетчине, утверждая, что подразделения ВС РФ уже находятся в 12 км от Славянска и в 7 км от Краматорска.

Также он заявил об установлении контроля над 70% города Красный Лиман и активном наступлении в направлении Доброполья. Кроме территорий Донбасса, российское командование распространило информацию об успехах в соседних регионах.

В частности, россияне объявили о захвате 75% поселка Новопавловка, расположенном на востоке Днепропетровской области. На Харьковском направлении Герасимов заявил о якобы создании «кольца окружения» вокруг подразделений Вооруженных сил Украины к югу от стратегически важного узла Купянск-Узловой.

Ответ ВСУ: Третий армейский корпус о ситуации на Луганщине

Спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин в комментарии «Интерфаксу-Украина» опроверг заявления Герасимова, отметив, что Луганская область не оккупирована полностью.

«Да, россияне постоянно ведут наступательные действия, это около 150 и более штурмовых действий за полгода, и продолжают тратить огромное количество личного состава, сил и средств. Но Надежда, Новоегоровка и район Грековки остаются украинскими, это Луганская область. Поэтому российские утверждения недействительны», — сообщил Бородин.

По данным спикера, линия фронта остается почти неизменной, несмотря на попытки врага продвинуться на направлении Боровая — Лиман, который россияне считают стратегическим «ключом» к Славянску и Краматорску. Он также отметил, что хотя ранее подобные заявления звучали от Министерства обороны РФ, а теперь — от их Генштаба, общая ситуация на поле боя от этого не изменилась.

Что заявили в ГОС о ситуации на Луганщине

В Группировке объединенных сил отреагировали на отчеты РФ с иронией, назвав их средством маскировки внутренних проблем России. В ведомстве перечислили пункты, не соответствующие действительности: «захват Ветеринарного», четвертое подряд «взятие Луганщины» и очередное «занятие Купянска-Узлового».

«А также те сегодняшние фантазии оккупантов, опровергать которые мы не можем только потому, что они не в зоне ответственности Группировки объединенных сил, вызывают у нас искренний восторг способностью российских вождей отвлекать внимание от километровых зарев над Туапсе, Новороссийском и Севастопольской бухтой», — заявили в ГОС.

