У Путина взялись за модернизацию "Искандеров", и это новая угроза для украинцев: что задумали

Ракета "Іскандер" / © Associated Press

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Россия продолжает модернизировать оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" . Кроме того, увеличивается объем производства ракет.

Об этом сообщил главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, полковник Александр Заруба, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, на весну 2026 года российская промышленность ежемесячно выпускает около 60 баллистических ракет «Искандер-М» и до 10 крылатых ракет «Искандер-К».

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Также идет модернизация комплекса. Одним из ключевых направлений усовершенствования является увеличение дальности полета ракет.

«Заявлено, что дальность действия ракеты может быть повышена до 1000 км в последней модернизации. То есть ракета может поражать цели по всей территории Украины», - подчеркнул Заруба.

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Стало известно, что Россия продолжает модернизировать ракеты и беспилотники, применяемые для ударов по Украине , повышая их эффективность и смертоносность. По данным ISW, оккупанты вернулись к использованию импортных электронных компонентов, поскольку российские системы наведения собственного производства оказались менее точными. В частности, модернизированные ракеты "Калибр" получили импортную электронику и кассетные боевые части, а некоторые дроны начали работать на частотах, которые сложнее выявить украинским средствам радиоразведки. Аналитики отмечают, что, несмотря на санкции, Россия продолжает получать иностранные комплектующие, что позволяет ей совершенствовать вооружение для атак по украинским городам.

РФ принялась применять крылатые ракеты «Калибр» с кассетной боевой частью, что позволяет значительно увеличить площадь поражения целей. Украинские специалисты впервые обнаружили такую модификацию при анализе ракет, сбитых весной 2026 года. По оценке Минобороны, модернизация может свидетельствовать о намерении окупантов эффективнее поражать рассредоточенные цели, в том числе технику и объекты на больших площадях. Эксперты отмечают, что появление кассетных боевых частей в Калибрах создает дополнительные риски для гражданской инфраструктуры и осложняет последствия ракетных атак.

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