У ребенка остановилось сердце: в Харькове иностранка рожала дома и чуть не умерла, а медикам пришлось реанимировать младенца

У ребенка остановилось сердце: в Харькове иностранка рожала дома и чуть не умерла, а медикам пришлось реанимировать младенца

Роды осложнились тем, что мальчик находился в ножном предлежании.

В Харькове сразу две бригады медиков скорой спасали жизнь роженицы и ее малыша. Женщина решила рожать дома, но роды оказались сложными, потому что ребенок "шел" ножками.

Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сегодня, 12 января, в 01:48 в скорую поступил вызов о родах. На место прибыла бригада медиков, которые принялись оказывать акушерскую помощь роженице, решившей рожать дома.

"Из-за ножного предлежания ребенка роды проходили с осложнениями. В 02:15 женщина родила мальчика, весом 2730 г, ростом 49 см. К сожалению, сердце маленького ребенка не выдержало тяжелого течения родов и остановилось. Родильница также нуждалась в предоставлении экстренной медицинской помощи", — рассказали в Центре.

Спасать новорожденного малыша принялись медики другой бригады, тоже прибывшие на вызов. Они проводили реанимационные мероприятия младенцу.

"На первой минуте жизни состояние мальчика по шкале Апгар оценивалось в 0 баллов. Благодаря проведению реанимационных мероприятий, на 5 минуте жизни — 5 баллов, и уже через несколько минут, после возобновления сердечно-легочной деятельности, состояние мальчика оценивалось уже в 7-8 баллов. по шкале Апгар. Позже, после проведения осмотров и оказания медицинской помощи, женщина и живой новорожденный мальчик госпитализированы", — сообщили в Центре.

Медики пожелали выздоровления и сил матери и ребенку.

Напомним, что в Луцке возле перинатального центра женщина родила ребенка. Роды принимала девушка, вышедшая из медучреждения.

Читайте также: