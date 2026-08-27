В "Резерв+" нет фото: могут ли возникнуть проблемы с ТЦК

Применение Резерв+ / © ТСН.ua

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Электронный военно-учетный документ (е-ВОД), сформированный в приложении «Резерв+», может не содержать фотографии владельца. Отсутствие изображения лица само по себе не делает такой документ недействительным.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Там пояснили, что законодательство допускает формирование электронного военно-учетного документа без фото, если соответствующего цифрового изображения еще нет в государственных реестрах.

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Возникнут проблемы при проверке документа

Пользователь может загрузить или распечатать е-ВОД в формате PDF, где поле с фотографией остается пустым. При этом повторное открытие приложения, обновление или актуализация данных не обязательно приведут к появлению изображения.

Сам факт отсутствия фотографии не свидетельствует об ошибке документа. Поэтому требование обязательно иметь фото в электронном военно-учетном документе не имеет оснований только потому, что оно не отображается.

Порядок создания и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов установлен постановлением Кабинета Министров Украины №559 от 16 мая 2024 года.

Согласно подпункту 19 пункта 8 этого документа, цифровое изображение лица вносится в военно-учетный документ при наличии такого изображения в соответствующих реестрах.

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Следовательно, если фотографии в системе нет, она не обязательно должна появляться в сформированном е-воде.

Могут ли требовать документ именно с фотографией

Отсутствие фото не влияет на юридическую силу электронного военно-учетного документа. Соответственно именно из-за отсутствия изображения представители ТЦК, работодатели или другие уполномоченные лица не могут считать документ недействительным.

Главное, чтобы е-ВОД был должным образом сформирован в «Резерве+» и содержал необходимые сведения, предусмотренные законодательством.

То есть, пустое поле вместо фотографии не означает, что гражданину нужно срочно обращаться в ТЦК только для того, чтобы добавить изображение.

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В то же время, в случае возникновения других разногласий в военно-учетных данных ситуацию следует выяснять отдельно, поскольку отсутствие фото и ошибки в учетных сведениях — это разные вопросы.

Напомним, в Украине часть отсрочок от мобилизации продлевается автоматически, однако из-за технических сбоев в государственных базах этот процесс может давать сбой.

Также эксперты советуют военнообязанным не спешить увольняться с работы при смене оснований для освобождения от мобилизации.

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