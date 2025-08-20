У "Резерв+" появилась новая функция: как оплатить штраф за военный учет

Резерв+ / © armyinform.com.ua

В Украине в приложении «Резерв+» появилась новая возможность — уплатить штраф за нарушение правил военного учета.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Речь идет о ситуации, когда гражданин не стал на учет по новому адресу после смены места жительства.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать Резерв+, перейти в раздел «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения.

После этого территориальный центр комплектования рассматривает заявление в течение трех дней и направляет постановление. Тогда появляется возможность оплатить штраф.

Сумма взыскания составляет 8500 грн, если уплатить его в течение 20 дней. При задержке придется заплатить уже 17 000 грн. Если игнорировать оплату еще 20 дней, штраф удваивается и растет до 34 000 грн.

В случае неуплаты после этого этапа дело будет передано в исполнительную службу, что может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества или транспорта и внесению должника в Единый реестр.

После оплаты штрафа предупреждение исчезнет, но это не отменяет обязанности выполнять все требования военного учета.

По информации Минобороны, уже к концу августа в Резерв+ станет доступна функция уплаты всех видов штрафов, связанных с военным учетом.

Напомним, до конца 2025 года в Украине планируется запустить новый сервис «е-ТЦК», который должен снизить нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Согласно правительственной программе, к декабрю следующего года будет сформирована цифровая экосистема «е-ТЦК».

В рамках этого проекта в системах «Резерв+» и других сервисах для военнообязанных будут внедрены инструменты, позволяющие сократить количество посещений ТЦК на 15% ежемесячно.

Также до конца 2025-го предусмотрен второй этап цифровизации работы военно-врачебных комиссий. Медицинскую информационную систему планируют масштабировать до уровня пилотных бригад, чтобы военнослужащие могли получать услуги в электронном формате.

Отдельно разрабатывается приложение «Армия+», которое должно стать ежедневным инструментом для военных. До декабря в нем планируется запустить новые функции: возможность оставлять отзывы на ограниченное количество предметов поставки, получать три типа документов в приложении, пользоваться центром нотификаций и четырьмя дополнительными услугами в разделе «Плюсы».