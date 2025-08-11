В "Резерв+" появилась новая функция с уплатой штрафов: что нужно знать

"Резерв+" / © armyinform.com.ua

В приложении «Резерв+» заработала новая функция — теперь можно оплатить штраф за неприбытие по повестке. Ранее через приложение можно было заплатить штраф только за несвоевременное обновление данных. Министерство обороны объяснило, как работает новая функция и что нужно знать военнообязанным.

Об этом пишет Минобороны Украины.

Как это работает?

Считается, что повестка была вручена, если ее отправили по почте или вручили лично. Каждая повестка фиксируется в реестре «Оберіг». Если человек не прибыл вовремя, он все равно обязан это сделать.

Что делать, если повестка не приходила? Необходимо иметь доказательства, что повестка не поступала (например, справка с почты). С этими документами следует обратиться в ТЦК, чтобы снять нарушение. «Красная лента» в «Резерве+». После уплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента исчезнут. Если штраф не уплачен, она останется. Уплата штрафа не освобождает от обязанностей. Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение, но не отменяет обязанности явиться в ТЦК. Систематическое игнорирование повесток может привести к уголовной ответственности. Уважительные причины для неявки. К уважительным причинам относятся стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. В таком случае нужно уведомить ТЦК в течение трех дней и появиться в течение семи. Решение о снятии нарушения будет приниматься в индивидуальном порядке.

Алгоритм уплаты штрафа за неприбытие по повестке

Процесс уплаты штрафа такой же, как и за несвоевременное обновление данных:

Подайте заявление в разделе «Штрафы онлайн». Получите решение от ТЦК в течение трех дней. Оплатите 8500 грн (50% от полной суммы) в течение 20 дней. Если этого не сделать, сумма удваивается. Обновите военный документ, чтобы увидеть актуальный статус и исчезновение «красной ленты».

Что будет, если не оплатить?

Если штраф не уплачен в течение 40 дней, дело передается в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, аресту имущества и внесению в реестр должников. Уплатить штраф можно и без «Резерв+», лично посетив ТЦК. В этом случае важно сохранять квитанцию.

Напомним, в приложении «Резерв+» появилась новая возможность для педагогов — отсрочка от мобилизации для работников заведений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.