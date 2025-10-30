У "Резерв+" появилась новая отсрочка: кто может оформить ее онлайн

Резерв+ / © armyinform.com.ua

Реклама

Министерство обороны Украины расширило перечень категорий, которые могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн через приложение "Резерв+". Отныне воспользоваться цифровым сервисом могут родители или матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или лишен родительских прав.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Это еще один шаг к автоматизации процессов мобилизации и уменьшению бюрократии. Мы стремимся к тому, чтобы граждане могли получать отсрочки быстро, без очередей и без субъективного вмешательства", - отметили в Минобороны.

Реклама

Как получить отсрочку онлайн

Подать запрос в приложении “Резерв+”. Система автоматически проверяет основания в государственных реестрах. Если информация подтверждается, отсрочка предоставляется автоматически, а данные появляются в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован и обычно длится от нескольких минут до нескольких часов без необходимости собирать справки или посещать ТЦК.

Чтобы система смогла проверить данные, в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан должна быть актуальна информация о ребенке и статусе другого родителя. Если этих сведений нет, нужно подать документы в любой отдел ДРАЦС.

В Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочок

Среди них: люди с инвалидностью, временно непригодные к службе, родители ребенка с инвалидностью до 18 лет, родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, те, кто имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы, женщины и мужчины военных с ребенком, родители трех и более детей в одном браке, родители, самостоятельно воспитывающие заведений высшего и профессионального образования.

Напомним, что граждане, не пользующиеся приложением "Резерв+" и не имеющие смартфона, но владеющие бумажными документами для отсрочки, должны подать их в ТЦК до 31 октября. После этой даты оформление отсрочок в бумажном виде будет доступно через ЦНАП.