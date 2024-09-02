У РФ есть два инструмента ведения войны в Украине: у Зеленского назвали их

У россиян есть два инструмента ведения войны. Первый – это удары РФ по Украине. Второй – тактическая авиация врага.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новини.Live.

"Например, последний раз было выпущено 127 ракет. Если это прекратить, не понимаю, что россияне будут еще говорить. Вот нам надо уничтожить всю эту инфраструктуру. Ведь восстановить самолетостроение в виде Ту-22, Ту-160, Ту-95 невозможно. Если уничтожить эти самолеты, в России их больше не будет. Все, точка. Вот так должны работать ракеты (имеется в виду украинского производства — ред.). Желательно было бы, чтобы и наши партнеры это осознали. И тут или вы сбиваете российские ракеты над нашей территорией, или даете нам гораздо больше систем, тех же Патриотов, еще 15 условно. Или мы уничтожаем стратегическую авиацию на территории России", — отметил он.

Подоляк отметил — чтобы уничтожить российскую авиацию, одной "Паляницы" не хватит. Необходимы Storm Shadow или ATACMS соответствующей дальности и в определенном количестве.

"Вторая составляющая — это тактическая авиация и все эти корректируемые авиационные бомбы. Если год назад Россия активно использовала артиллерию, то сегодня она использует КАБы. Они значительно более разрушительны и уничтожать их надо по линии фронта. Для этого нам нужны фронтовые системы ПРО и много авиации. Не шесть или пять самолетов. Это же математика, которая четко говорит, что можно уничтожать, воевать, переносить войну, убрать действие КАБов и уничтожить стратегическую авиацию. А нам говорят, что Россия очень мощная, мы боимся, давайте заканчивать, давайте вы не будете эскалировать и атаковать Россию. Не могу этого понять. Почему вы хотите проиграть войну, которую можно выиграть?", — добавил чиновник.

Как сообщалось, Путин заговорил о мирных переговорах и разборках с "украинскими бандитами" на Курщине.

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