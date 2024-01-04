"У РФ есть широкий спектр вооружения для применения": генерал объяснил, над чем работать Украине

Россия 29 декабря и 2 января нанесла массированные удары по Украине. они свидетельствуют о том, что у РФ, к сожалению, есть в арсенале еще достаточно широкий спектр вооружения, который она может использовать.

Об этом рассказал основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко в эфире "Эспрессо".

У РФ есть нетронутые запасы

Как отмечает генерал, несмотря на то, что для разработок чего-то нового у россиян не хватает сил, недавно они разработали корабельные ракеты "Циркон". Это оружие можно применять не только на кораблях, но и в комплексе, то есть они универсальны.

"Например, это как "Искандер" на пусковых оперативно-тактических ракетных комплексах, а модернизированные "искандеры" применяют с самолетов МиГ-31К, чтобы скорость "Искандера", который в таком случае называется "Кинжал", была гиперзвуковой. То есть из самолета эта ракета преодолевает критерий скорости в 5 Махов и становится тяжелой целью для ПРО", – прокомментировал генерал.

Именно поэтому, отмечает Романенко, нам с союзниками нужно работать над производством ЗРК с возможностями уничтожать в том числе и "Циркон", который имеет очень высокую скорость.

В то же время генерал отметил, что во время таких атак, как 29 и 2 января, расходуются эти ракеты, поэтому вероятность таких ударов уменьшается. То есть еще 3-4 удара они способны нанести ракетами.

"Хотя у них есть нетронутые запасы с учетом того, что РФ позиционирует войну не столько с Украиной, сколько с НАТО. Принятие решений по комплексному подходу в формировании подобных ударов, чего и сколько, выходит из амбиций Путина на текущее время, после чего и формируются эти удары специальными структурами", – объяснил Игорь Романенко.

Ранее Юрий Игнат прокомментировал информацию о том, что у Украины якобы осталось ракет "на несколько атак".

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