Украина
4696
1 мин

В Ровно раздаются сильные взрывы: что известно

Военные предупреждали об угрозе дронов.

Елена Капник
Дым.

© Getty Images

Утром 20 января в Ровно произошли сильные взрывы. В регионе дважды с полуночи объявляли воздушную тревогу. Последняя началась в 06:26.

Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые каналы.

«В Ровно было слышно звуки взрывов», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Воздушные силы предупреждали о находившихся в воздушном пространстве Ровенской области беспилотниках. В частности, дроны фиксировали в направлении Костополя и Клевани.

Напомним, утром РФ атаковала Украину крылатыми ракетами. По состоянию на 07:07 сирены доносились почти по всей стране, кроме западных областей. Также ночью россияне запустили по Украине беспилотники и баллистику.

