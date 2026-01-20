- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4696
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ровно раздаются сильные взрывы: что известно
Военные предупреждали об угрозе дронов.
Утром 20 января в Ровно произошли сильные взрывы. В регионе дважды с полуночи объявляли воздушную тревогу. Последняя началась в 06:26.
Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые каналы.
«В Ровно было слышно звуки взрывов», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
Воздушные силы предупреждали о находившихся в воздушном пространстве Ровенской области беспилотниках. В частности, дроны фиксировали в направлении Костополя и Клевани.
Напомним, утром РФ атаковала Украину крылатыми ракетами. По состоянию на 07:07 сирены доносились почти по всей стране, кроме западных областей. Также ночью россияне запустили по Украине беспилотники и баллистику.