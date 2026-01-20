В Ровно раздаются сильные взрывы: что известно

Дым. / © Getty Images

Утром 20 января в Ровно произошли сильные взрывы. В регионе дважды с полуночи объявляли воздушную тревогу. Последняя началась в 06:26.

Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые каналы.

«В Ровно было слышно звуки взрывов», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

Воздушные силы предупреждали о находившихся в воздушном пространстве Ровенской области беспилотниках. В частности, дроны фиксировали в направлении Костополя и Клевани.

Напомним, утром РФ атаковала Украину крылатыми ракетами. По состоянию на 07:07 сирены доносились почти по всей стране, кроме западных областей. Также ночью россияне запустили по Украине беспилотники и баллистику.