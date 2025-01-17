У родителей инвалидность III группы: можно ли получить отсрочку от мобилизации

Для оформления отсрочки необходимо собрать все необходимые документы.
В Украине некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации. В частности, мужчина, имеющий мать или отца с инвалидностью III группы, может воспользоваться таким правом при определенных условиях.
Об этом сообщили специалисты юридической компании INSEININ.
Юристы объясняют: если у матери или отца есть инвалидность ІІІ группы, то сын может получить отсрочку только при условии оформления постоянного постороннего ухода за ней в соответствии с украинским законодательством. В таком случае мужчина должен подать в ТЦК и СП заявление с документом о подтверждении акта факта ухода за матерью или отцом.
Для получения отсрочки необходимо предоставить ТЦК следующие документы:
- копию медицинского заключения МСЭК об инвалидности одного из родителей или заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода;
- документы, подтверждающие осуществление ухода за матерью или отцом с инвалидностью или без таковой (акт, или вывод составлен социальными службами о назначении сиделщиком с компенсацией);
- свидетельство о рождении.
Отмечается, что получить отсрочку, если у родителей с инвалидностью ІІІ группы есть другие родственники, тоже можно. Украинское мобилизационное законодательство предусматривает предоставление отсрочки военнообязанному при условии выполнения обязанности по уходу за матерью с ІІІ группой инвалидности даже при наличии других родственников. Для этого необходимо подать документы, подтверждающие уход за родственником с инвалидностью III группы в военкомат.
Как сообщалось, в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации – с 8 февраля по 9 мая 2025 года. Это уже в 14-й раз, когда парламент принимает продление мобилизации в условиях войны
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