У родителей инвалидность III группы: можно ли получить отсрочку от мобилизации

В Украине некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации. В частности, мужчина, имеющий мать или отца с инвалидностью III группы, может воспользоваться таким правом при определенных условиях.

Об этом сообщили специалисты юридической компании INSEININ.

Юристы объясняют: если у матери или отца есть инвалидность ІІІ группы, то сын может получить отсрочку только при условии оформления постоянного постороннего ухода за ней в соответствии с украинским законодательством. В таком случае мужчина должен подать в ТЦК и СП заявление с документом о подтверждении акта факта ухода за матерью или отцом.

Для получения отсрочки необходимо предоставить ТЦК следующие документы:

копию медицинского заключения МСЭК об инвалидности одного из родителей или заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода;

документы, подтверждающие осуществление ухода за матерью или отцом с инвалидностью или без таковой (акт, или вывод составлен социальными службами о назначении сиделщиком с компенсацией);

свидетельство о рождении.

Отмечается, что получить отсрочку, если у родителей с инвалидностью ІІІ группы есть другие родственники, тоже можно. Украинское мобилизационное законодательство предусматривает предоставление отсрочки военнообязанному при условии выполнения обязанности по уходу за матерью с ІІІ группой инвалидности даже при наличии других родственников. Для этого необходимо подать документы, подтверждающие уход за родственником с инвалидностью III группы в военкомат.

Как сообщалось, в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации – с 8 февраля по 9 мая 2025 года. Это уже в 14-й раз, когда парламент принимает продление мобилизации в условиях войны

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