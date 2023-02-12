У родных погибших и пропавших защитников Украины мошенники требуют деньги: куда обращаться и как действовать

Правительство не берет деньги от семей за возвращение тела погибшего либо обмен пленного.

Родных погибших или пленных украинцев призывают не перечислять деньги аферистам, которые могут обещать вернуть тело или обменять пленника за определенную сумму.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко подчеркнул, что возвращением тел и обменами военнопленных занимаются соответствующие государственные структуры.

Кроме того, никаких средств за возвращение тел или обмен пленными государство из семей не берет.

"Аферисты, которые прикрываются волонтерской деятельностью и требуют деньги за обмен или передачу тел, должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством", – предупредил Олег Котенко.

В Минреинтеграции призвали украинцев, у которых мошенники требуют средства за возвращение тела погибшего или обмен пленника, обращаться в полицию.

"Призываем людей не перечислять деньги аферистам, которые наживаются на чужом горе. Если кто-то предлагает вам вернуть тело за вознаграждение, срочно обращайтесь в Национальную полицию", — говорится в сообщении.

Также читайте Выспрашивают личные данные и требуют деньги за "спасение": родным пленных начали названивать мошенники

Как заявляли в Минреинтеграции ранее, процесс освобождения из плена или передачи тел погибших героев зависит только от переговоров с противоположной стороной, агрессором Россией. Любые публичные меры, передача данных о пропавших родственниках неофициальным интернет-ресурсам может помешать этому процессу.

Напомним, Координационный штаб по обращению с военнопленными предупредил, что российские оккупанты собирают персональные данные военнопленных и их родных. Украинцам настоятельно рекомендуют игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения; не предоставлять никакой личной информации подозрительным лицам/сайтам/телеграмм-каналам; сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы Украины.

Также в ГУР МО призвали украинцев не передавать непроверенным лицам личные данные военных, поскольку ими могут воспользоваться мошенники и спецслужбы России.

Читайте также: