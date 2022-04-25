"У России есть военные планы на нас": посол Эстонии в Украине рассказал об угрозах со стороны страны-агрессорки

"У России есть военные планы на нас": посол Эстонии в Украине рассказал об угрозах со стороны страны-агрессорки

РФ угрожает Эстонии и имеет по ней военные планы, но Таллин будет продолжать оказывать военную помощь Украине.

Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каимо Кууска в эфире "Украина 24".

Дипломат подчеркнул, что Эстония будет продолжать помогать Украине, поскольку имеет общие демократические ценности и соображения собственной безопасности.

"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Также не оставим других друзей, которые тоже становятся жертвами агрессии. Мы очень прагматические, на самом деле. Мы маленькие, но мы хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита, начинается с Донбасса", — сказал посол.

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Кууск добавил, что его Эстония будет продолжать поддерживать оружие и продукты с украинцами, "которые защищают фактически нас".

"Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", поражающий российский танк, представляет угрозу против нас меньше ", – отметил он.

Напомним, что из Курской в Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона.

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