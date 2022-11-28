"У России есть выбор — пожертвовать одним Путиным или всей системой": Фейгин о перекладывании ответственности за войну на президента РФ

В России могут переложить всю вину за неудачную войну на президента Путина.

В России могут переложить ответственность за развязывание войны в Украине и поражение на президента Владимира Путина.

Об этом изданию "Гордон" сказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

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"Если не станет Путина никакой войны не будет. Основное сходится на фигуре Путина, поскольку он главный протагонист этой всей войны. И сама его роль, его место четвертьстолетнего диктатора — она давала ему возможность запустить такую аферу, авантюру", — сказал Фейгин.



По его словам, в советские части после смерти Сталина на него возложили всю ответственность за происходящее в странах с Путиным можно сделать то же самое.

"Вероятнее всего, эта схема и должна сработать. Потому что у системы выбор: пожертвовать одним отдельным, персонально важным Путиным или пожертвовать всей системой, допустить ее полное развинчивание. И вот здесь, конечно, варианты есть", – сказал он.



Фейгин добавил, что в этом случае необходимо, чтобы появился человек, который возьмет на себя ответственность за это сделать.

Напомним, что российский оппозиционер юрист Марк Фейгин считает удивительным факт смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, который был коммуникатором этой страны с Западом.

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