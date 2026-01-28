"У России нет интереса убивать": блогерша Стужук снова оскандалилась из-за циничного заявления

Стужук / © instagram.com/sofia_stuzhuk

Пророссийская блоггерша София Стужук в очередной раз оскандалилась из-за высказываний о войне. Да, она заявила, что в России «нет интереса убивать людей», а «есть интерес территорий». Более того, она считает, что украинцы отдают свои жизни «просто за территорию, которая интересна властям Украины».

Заявление Стужук сделала во время эфира в Instagram.

Стужук опять опозорилась

Блоггерша решила поразмышлять на тему войны России против Украины. Правда, на четвертом ее году Стужук не осмелилась назвать вещи своими именами, а активно оправдывает агрессора.

«Активный агрер выходит Россия. Но ведь мы с вами понимаем, что в целом у России нет интереса убивать людей. В России есть энтузиазм территорий. Люди в Украине гибнут прямо на территории. Они умирают просто из-за целостности страны. Они свою жизнь отдают за территорию, которая интересна кому? Власти Украины. Это какие-то нелогичные вещи? Это кому-то непонятно?» — издала Стужук.

Скандальная блоггерша до сих пор не понимает, почему ее считают бесчеловечной. По словам Стужук, она «максимально человечная» и единственная «украинская блоггерша, которые никому не продались и все потеряла, чтобы остаться человеком». Она вспомнила, что ее часто упрекают из-за «нейтральной» позиции относительно войны России против Украины, потому что следовало бы в конце концов определиться и избрать сторону. Зато блоггер в очередной раз зафиксировала, что она — «за мир».

Также Стужук высказалась об остальных украинских блоггерах, которым невыгодно говорить о войне в Украине. Она утверждает, что на ловушку полномасштабного вторжения им «четко указали, как себя вести и что говорить», чтобы их «не трогали».

«Мне отлично аргументировали, что со мной будет, если я въеду в Украину. Хотя я в целом что? Я это кто?».

Во время эфира Стужук спросили, почему та молчит о том, что Россия ворвалась на чужую территорию.

«А я это уже озвучила. Я сказала, что я много нюансов в целом, если бы, да?», — завершила блогерша-молчунка.

Как отметил правозащитник Евгений Пронин , фраза «у России нет интереса убивать людей, есть интерес территорий», — это прямое оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

«Фактически агрессия России преподносится Стужук как рациональная и лишенная преступного умысла, являющегося классическим пропагандистским нарративом и формой глорифификации агрессора», — подчеркивает адвокат.

Эти высказывания могут содержать состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 436-2 УК Украины – оправдывание, отрицание или признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также, в зависимости от контекста распространения и аудитории, конкуренцию норм по ст. 111-1 УК Украины (информационная деятельность в пользу государства-агрессора).

Позиция Стужук по поводу войны России против Украины: что известно

София Стужук известна своей позорной позицией по поводу войны, которую Россия развязала против Украины. Еще до полномасштабного вторжения блоггерша называла себя «русской» , а с началом агрессии РФ — избрала молчание. Сегодня она живет в Латвии со вторым мужчиной и заявляет, что в Украину больше не вернется.

Блоггерша опозорилась из-за публикации в соцсети. Стужук спросила подписчиков, как прошли их выходные. В то же время ей указали на то, что по Киеву прилетело «несколько ракет от русни». Молчунка на этот раз ответила подписнице в традиционной манере. Она в очередной раз продемонстрировала: ей безразлично на войну РФ против страны, где она родилась.

«Я не смотрю новости давно. Это мой выбор. Поэтому адресовала вопрос просто подписчикам. Что такое русская я не знаю», — написала Стужук.

Впоследствии Стужук в Варшаве поплатилась за свою пророссийскую позицию . Блогерцы сорвали спортивное мероприятие.