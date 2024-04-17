У россиян есть фетиш-даты, но они не создали условий, чтобы захватить Часов Яр — военно-политический обозреватель

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что оккупантам рискованно проводить наступательные действия на Временный Яр, не захватив на восточном фланге Богдановку, Ивановское, Клищиевку и Андреевку.

Об этом пишет Эспрессо.

"У россиян есть привязка к фетиш-датам, поэтому не только 7 мая состоится инаугурация так называемого президента РФ Путина, а еще будет одна такая дата – 9 мая, и это указывает, что действительно российское командование ставит определенные задачи перед подразделениями, которые Вовлечены в наступлении на Часов Яр. Но достаточного ресурса, чтобы стремительно и мощно захватить укрепрайон, у врага нет. Кроме того, оккупанты не создали условий, чтобы это реализовать. Часового Яра, а это Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка", — прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Он считает, что противнику рискованно проводить наступательные действия на Часов Яр, не захватив на восточном фланге Богдановку, Ивановское, Клищиевку и Андреевку.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев оценил планы Путина захватить Часов Яр до 9 мая.

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