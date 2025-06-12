У россиян есть продвижение в сторону важного города: детали от ВСУ

Война. / © Associated Press

Реклама

Российская оккупационная армия продвигается в сторону Константиновки Донецкой области из направления Часов Яра. Ситуация на фронте обострилась.

Об этом сообщил командир взвода 93-й ОМБр с позывным Омаром в эфире Еспресо.

"Враг перешел к активным наступательным действиям. Противнику в этом помогает погода и они активно проводят штурмовые действия. На нашем направлении с флангов, к сожалению, противник имеет продвижение в сторону Константиновки", - рассказал военный.

Реклама

По его словам, оккупанты значительно усилили применение дронов для поддержки штурмовых действий. Кроме того, россияне продолжают комбинировать свои атаки с помощью разного вида техники.

"Применяют мотоциклы, а также другую технику. Есть попытки продвигаться с помощью так называемых "мангалов". Также оккупанты фактически увеличили количество применения вражеских дронов и соответственно операторов", - добавил он.

Как сообщалось, российской армии очень важно захватить Константиновку. Эта территория необходима как плацдарм для развертывания наступательных операций в Днепропетровском направлении. Кроме того, Константиновка - железнодорожный и автомобильный узел, выполняющий важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что летом главным направлением сосредоточения усилий войск РФ будет оставаться Донбасса. В частности, оккупанты попытаются атаковать ключевые города.

Реклама

Дата публикации 13:02, 09.06.25 Количество просмотров 15 «Лотерея» на жизнь! Несмотря на риски, из Константиновки не спешат уезжать! Спецрепортаж ТСН