У россиян горит и пылает: ВСУ разбили склады дронов, командные пункты и базы горючего

ВСУ / © Associated Press

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В ночь на 4 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным объектам российской армии. Под огнем оказались склады ударных дронов, командные пункты, радиолокационная станция и базы горюче-смазочных материалов на территории РФ, Крыма и других оккупированных регионов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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В районе Донецка зафиксировано поражение объекта, используемого противником для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

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В Донецкой области, в Федоровке, был поражен командный пункт российских войск.

В то же время, в Петровке Харьковской области под удар попал командно-наблюдательный пункт врага.

Силы обороны также нанесли поражения ряду разведывательных и технических объектов российских захватчиков. В частности, в Бобрике Брянской области РФ уничтожена или повреждена радиолокационная станция. В крымских населенных пунктах Суворово и Рисово поражены посты технических средств разведки «Гренадер».

Кроме того, в Густомое Курской области РФ зафиксировано поражение ретранслятора MESH-сетей противника.

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Отдельно сообщается о поражении в Ровеньках Луганской области базы, где оккупанты хранили горюче-смазочные материалы.

В настоящее время масштабы нанесенного противнику ущерба устанавливаются.

Напомним, накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ударов по объектам в России был уничтожен самолет МиГ-29 на аэродроме «Миллерово» и вертолет Ка-27 вблизи аэродрома «Ейск». В ночь на 2 сентября Силы обороны также поразили склады боеприпасов и материально-технических средств в Донецкой области, район сосредоточения вражеской техники в Брянской области РФ.

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