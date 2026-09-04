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- Украина
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У россиян горит и пылает: ВСУ разбили склады дронов, командные пункты и базы горючего
Успешные попадания зафиксированы по базам горючего, ретрансляторам MESH-сетей, РЛС и пунктам управления в России, Крыму и на Донбассе.
В ночь на 4 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным объектам российской армии. Под огнем оказались склады ударных дронов, командные пункты, радиолокационная станция и базы горюче-смазочных материалов на территории РФ, Крыма и других оккупированных регионов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В районе Донецка зафиксировано поражение объекта, используемого противником для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.
В Донецкой области, в Федоровке, был поражен командный пункт российских войск.
В то же время, в Петровке Харьковской области под удар попал командно-наблюдательный пункт врага.
Силы обороны также нанесли поражения ряду разведывательных и технических объектов российских захватчиков. В частности, в Бобрике Брянской области РФ уничтожена или повреждена радиолокационная станция. В крымских населенных пунктах Суворово и Рисово поражены посты технических средств разведки «Гренадер».
Кроме того, в Густомое Курской области РФ зафиксировано поражение ретранслятора MESH-сетей противника.
Отдельно сообщается о поражении в Ровеньках Луганской области базы, где оккупанты хранили горюче-смазочные материалы.
В настоящее время масштабы нанесенного противнику ущерба устанавливаются.
Напомним, накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ударов по объектам в России был уничтожен самолет МиГ-29 на аэродроме «Миллерово» и вертолет Ка-27 вблизи аэродрома «Ейск». В ночь на 2 сентября Силы обороны также поразили склады боеприпасов и материально-технических средств в Донецкой области, район сосредоточения вражеской техники в Брянской области РФ.