Российские кафиры столкнулись с острой нехваткой комплектующих для ремонта артиллерийских систем.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, ссылаясь на данные собственного агента, состоящего в составе 227-й артиллерийской бригады ВС РФ.

Техника выходит из строя прямо во время боев

В Херсонском направлении фиксируют регулярные случаи поломок пушек непосредственно во время выполнения боевых задач. Главными причинами являются критический износ техники и хронический дефицит запчастей. По информации подполья, ремонт в полевых условиях стал практически невозможен: когда пушка выходит из строя, заменить ее или восстановить ресурс нечем.

«Латание дыр» вместо профессионального ремонта

Ситуация усугубляется чрезмерной интенсивностью огня. Стволы артиллерийских систем выгорают гораздо раньше установленных сроков, а механизмы отказывают из-за превышения нормативного количества выстрелов.

«Ремонтные бригады вынуждены работать без необходимых компонентов. Вместо плановой замены деталей они „латают дыры“ подручными средствами. Это лишь ускоряет окончательный выход техники из строя», — отмечают в АТЕШ.

Позиция командования и последствия для пехоты

оккупанты на местах жалуются на игнорирование проблемы со стороны высшего руководства. По словам агента, командование делает вид, что ситуация под контролем, несмотря на реальное отсутствие ресурсов.

«Нам говорят: держитесь. Но держаться нечем — стволы горят, запчастей нет», — передает источник из рядов вражеской бригады.

Как следствие, огневая поддержка русской пехоты становится все более редким явлением. Это приводит к снижению эффективности действий окупантов на этом участке фронта и непосредственно отражается на росте их потерь.

Справка: 227-я артиллерийская бригада ВС РФ входит в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа и в настоящее время привлечена к боевым действиям на юге Украины.

Этой весной россиян ожидает невиданное давление, к которому они оказались неготовы. Пока Кремль пытается догнать украинские разработки, ВСУ уже совершили три стратегических прорыва, изменяющих правила игры. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Главным достижением Украины Бадрак считает прорыв в сфере наземных роботизированных комплексов (НРК). На фоне попыток РФ создать хотя бы ограниченное количество моделей у Украины уже есть мощный частный и государственный сектор производства.

Напомним, что Украина изменила систему обороны: вместо крупных объектов теперь используют сеть мелких позиций и современные технологии. Это позволяет лучше защищать солдат от дронов и эффективнее останавливать врага.

