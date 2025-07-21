У российских агентов не может существовать неприкосновенности — Билецкий об обысках и задержании в НАБУ

Билецкий об обысках в НАБУ

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У российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще ни в одной структуре страны. И для НАБУ нет никаких исключений — Бюро тоже нужно проверять.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, комментируя сегодняшние обыски и задержания в НАБУ.

«У нас сейчас происходит война за выживание, эта война идет с Россией, если кто-то забыл. И у российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще — ни в одной структуре страны», — ответил Андрей Билецкий на вопрос, как к подобным операциям относятся в армии.

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По его словам, СБУ — это контрразведка, она отвечает за контрразведывательный режим и поиск агентов страны-противника во всех структурах — без исключений.

«И для НАБУ нет никаких исключений — Бюро тоже нужно проверять. В интересах ведомства очиститься от прямых агентов России, а не покрывать их. Все остальное — в ближайшее время увидим доказательную базу. Поэтому для меня это позитив, когда стало на одного или нескольких российских агентов меньше», — заявил командир корпуса.

Напомним, что СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова на ведении бизнеса в РФ.

Также стало известно, что сегодня сотрудники СБУ, ДБР и ОГП проводят более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

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