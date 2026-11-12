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Дата публикации
Категория
Украина
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У российского топменеджера «Газпрома» есть дворец под Киевом за $4 млн: детали

Под Киевом обнаружили имение бывшего топ-менеджера «Газпрома», который продают за $4 млн.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Дворец топ-менеджера «Газпрома» за $4 млн: как россиянин пытается продать элитное имение под Киевом

Дворец топменеджера «Газпрома» за $4 млн: как россиянин пытается продать элитное имение под Киевом / © Слідство.Інфо

В селе Иванковичи под Киевом выставили на продажу за $4 млн роскошное поместье площадью 850 квадратных метров, принадлежащее гражданину России и бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Валерию Канюке.

Об этом говорится в расследовании «Следствие. Инфо».

Как роскошное имение оказалось в руках топ-менеджера «Газпрома»

По информации журналистов, собственником резиденции является 72-летний гражданин России Валерий Канюка. Он стал владельцем дома и земельного участка еще в 2009 году.

Канюка много лет работал в российской газовой отрасли. В частности, с 1999 по 2002 год был сотрудником дочерней структуры «Газпрома» — «Газпром Добыча Ямбург».

В 2002 году он перешел в компанию «Газкомплектимпекс», которую впоследствии переименовали в «Газпром Комплектацию». Там Канюка проработал в общей сложности 15 лет, уволившись только в 2017-м.

Эта структура обеспечивала Газпром и его дочерние предприятия материально-техническими ресурсами.

Должности Канюки были достаточно высокими. В 2008 году его упоминали как исполняющий обязанности генерального директора компании, в 2010-м — как заместителя генерального директора, а в 2011 году он подписывал контракт от имени предприятия в присутствии российского диктатора Владимира Путина.

/ © Слідство.Інфо

© Слідство.Інфо

По данным источников «Следства.Инфо», его годовая зарплата в 2015 году превышала 17 млн рублей, а в 2016-м — 19 млн рублей. В пересчете по тогдашнему курсу это составляло примерно 277–283 тысячи долларов в год.

С июня 2024 года сама компания «Газпром Комплектация» находится под украинскими санкциями.

Россиянин регулярно приезжал в Украину и отдыхал в оккупированном Крыму

Журналисты также исследовали поездки Канюки в Украину. По полученным данным о пересечении границы, в период с 2015 по 2022 год он посещал страну 26 раз.

В последний раз мужчина уехал из Украины примерно за месяц до начала полномасштабного российского вторжения. Его поездка длилась около двух с половиной недель.

После начала полномасштабной войны информации о его пребывании немного. Однако журналисты нашли сведения о том, что, по крайней мере, в 2025 году Канюка был в оккупированном Крыму.

Журналисты позвонили его сыну и поинтересовались, кто распорядитель резиденции под Киевом.

«А вам зачем это знать? Там всё законно, всё нормально. Это все, что вам нужно знать. До свидания», — по телефону ответил журналистке один из сыновей Канюки.

Детали о имении за деньги из российского «Газпрома»

Резиденция составляет 850 квадратных метров с гостевым и охраняемым домом. Продают ее за $4 000 000. Можно и арендовать за $7 500 долларов в месяц.

В имении — оружейная, бильярд, комната для дегустации вина, два бассейна и сауна, барбекю, кожаные кровати и собственный парк.

/ © Слідство.Інфо

© Слідство.Інфо

/ © Слідство.Інфо

© Слідство.Інфо

/ © Слідство.Інфо

© Слідство.Інфо

Напомним, о резонансном деле о коррупции на войне. А точнее — фотографии якобы из обысков у коррупционеров. Дом в «пшонке-стиле» — в модернизированной версии — с живым крокодилом.

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