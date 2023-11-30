У российской армии возникла проблема на фронте: о чем идет речь

Солдаты оккупационной армии жалуются, что военное руководство не предоставляет карты собственных минных полей. Дело в том, что их просто нет, и это стало основной проблемой для РФ.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик - инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Нужны карты троп

По словам Свитана, при минировании каждое подразделение имеет тропу, с которой нельзя сходить при любых условиях.

"Когда подраздел идет и заходит другой – никто никакой карты минных полей не передает. Ее просто не существует. А карту троп – передать невозможно. Можно только провести этой тропой, показывая как проходить, на что ориентироваться, куда можно становиться, а куда нет. Этого не происходит", – рассказал военный эксперт.

Россияне от испуга минируют все, говорит Свитан, там мина на мине и еще сверху минами накрыто. Соответственно следующее подразделение попадает в довольно интересную ситуацию.

"Их заводят на позицию, бросают и говорят: "Никуда выходить нельзя, ведь вокруг мины. Карты минных полей нет. Сидите на позициях". Все", – добавил военный эксперт.

Ранее Свитан заверил, что горячая фаза войны с Россией не будет затяжной. Она закончится сначала освобождением Крыма, а затем – деоккупацией Донбасса. Вероятно, эти события продлятся до весны 2025 года.

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