У Ровно почтальонша украла чужие субсидии: как ее за это наказали

Чтобы скрыть преступление, начальница почты еще и подделала подпись в сведениях.
Заведующая почтовым отделением в селе Новая Украинка, что возле Ровно, за присвоение начисленной другому человеку субсидии предстала перед судом. За это женщину оштрафовали на 8,5 тыс. грн.
Соответствующий приговор вынес Ровенский районный cуд.
Как говорится в материалах дела, начальник отделения почтовой связи в селе Новая Украинка в апреле 2020 года получила 19,8 тыс. гривен на выплату субсидий. Из этой суммы она присвоила себе 2,4 тыс. грн, предназначенные для выплаты субсидии другому человеку.
В следующем месяце руководительница, чтобы скрыть преступление, еще и подделала в ведомостях подпись того человека, у которого забрала деньги.
Полиция узнала об этом случае и открыла уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Почему женщина пошла на такой поступок в суде, она не объясняла.
Обвиняемая полностью возместила нанесенный управлению соцзащиты ущерб, признала свою вину, раскаялась и способствовала следствию.
В результате суд оштрафовал женщину на 8,5 тыс. грн с лишением на год права занимать материально ответственные должности на любом предприятии.
Напомним, в Сумской области начальник финслужбы воинской части присвоил 4 млн гривен и скрылся.