У Ровно почтальонша украла чужие субсидии: как ее за это наказали

У Ровно почтальонша украла чужие субсидии: как ее за это наказали

Чтобы скрыть преступление, начальница почты еще и подделала подпись в сведениях.

Заведующая почтовым отделением в селе Новая Украинка, что возле Ровно, за присвоение начисленной другому человеку субсидии предстала перед судом. За это женщину оштрафовали на 8,5 тыс. грн.

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Соответствующий приговор вынес Ровенский районный cуд.

Как говорится в материалах дела, начальник отделения почтовой связи в селе Новая Украинка в апреле 2020 года получила 19,8 тыс. гривен на выплату субсидий. Из этой суммы она присвоила себе 2,4 тыс. грн, предназначенные для выплаты субсидии другому человеку.

В следующем месяце руководительница, чтобы скрыть преступление, еще и подделала в ведомостях подпись того человека, у которого забрала деньги.

Полиция узнала об этом случае и открыла уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Почему женщина пошла на такой поступок в суде, она не объясняла.

Обвиняемая полностью возместила нанесенный управлению соцзащиты ущерб, признала свою вину, раскаялась и способствовала следствию.

В результате суд оштрафовал женщину на 8,5 тыс. грн с лишением на год права занимать материально ответственные должности на любом предприятии.

Напомним, в Сумской области начальник финслужбы воинской части присвоил 4 млн гривен и скрылся.

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