У Ровно водитель на "евробляхе" влетел в бетонную электроопору и оставил без света целую деревню: видео

У Ровно водитель на "евробляхе" влетел в бетонную электроопору и оставил без света целую деревню: видео

Поврежденную электроопору пришлось демонтировать и заменить на новую.

В четверг, 9 сентября, в селе Бронники Ровенской области водитель въехал в бетонную электроопору. Вследствие аварии в целом селе исчез свет.

Об этом сообщила пресс-служба Ровнооблэнерго.

"Восстанавливаем надежное электроснабжение жителям Броники Ровенского района. Накануне вечером целое село без света оставил водитель транспортного средства на иностранной регистрации. Мужчина сбил электроопору 10 кВ около 20:00", — говорится в сообщении.

Уже через несколько минут после аварии на место происшествия прибыли энергетики и полиция. Личность нарушителя правоохранители установили.

Поврежденную электроопору пришлось демонтировать и вечером подачу электричества восстановили. Уже сегодня, 10 сентября, на месте аварии устанавливают новую электроопору. Ремонтные работы обещают завершить уже через несколько часов.

Видео с места аварии появилось в местном Instagram-сообществе rivne_1283. По словам очевидцев, водитель был нетрезвым.

"В Бронниках пьяный водитель въехал в электроопору, село без света", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве электромобиль по неизвестным причинам снес две электроопоры.

В Киеве электромобиль по неизвестным причинам снес две электроопоры

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