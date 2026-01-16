У руководительницы ВВК на Днепропетровщине нашли 300 тыс. долл.: как действовала схема для уклонистов (фото)

Руководительница ВВК на Днепропетровщине и найденные у нее деньги / © СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную сеть, которая помогала военнообязанным избегать мобилизации в Днепропетровской области. Во время обысков у руководительницы военно-врачебной комиссии (ВВК) нашли 300 тыс. долл. наличных и доказательства системных злоупотреблений.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время следствия выяснено, что чиновница ВВК была одной из ключевых фигурантов противоправной схемы. Согласно материалам производства, она совместно с другими участниками за денежное вознаграждение оформляла для военнообязанных поддельные медицинские справки, позволяющие избегать мобилизации.

Цена таких незаконных «услуг» начиналась от 2500 долл.

К поиску «клиентов» и внесению изменений в их военно-учетные данные был привлечен работник ТЦК и СП, который действовал в сговоре с 58-летним жителем области.

Правоохранители зафиксировали более 20 эпизодов передачи взяток участникам преступной схемы.

Руководительнице ВВК и одному из сообщников сообщено о подозрениях в.:

препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц;

препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

К слову, на Ивано-Франковщине ГБР разоблачило двух сержантов ТЦК, которые переправляли уклонистов в Румынию. Чиновники за 8000 долл. перевозили «клиентов» служебным авто через блокпосты, инструктировали их и довозили до границы, где те должны были переплывать реку Прут. Задокументировано более 10 успешных побегов.