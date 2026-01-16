- Дата публикации
У руководительницы ВВК на Днепропетровщине нашли 300 тыс. долл.: как действовала схема для уклонистов (фото)
Следствие установило, что за вознаграждение уклонистам готовили полный пакет поддельных документов для избежания призыва.
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную сеть, которая помогала военнообязанным избегать мобилизации в Днепропетровской области. Во время обысков у руководительницы военно-врачебной комиссии (ВВК) нашли 300 тыс. долл. наличных и доказательства системных злоупотреблений.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Во время следствия выяснено, что чиновница ВВК была одной из ключевых фигурантов противоправной схемы. Согласно материалам производства, она совместно с другими участниками за денежное вознаграждение оформляла для военнообязанных поддельные медицинские справки, позволяющие избегать мобилизации.
Цена таких незаконных «услуг» начиналась от 2500 долл.
К поиску «клиентов» и внесению изменений в их военно-учетные данные был привлечен работник ТЦК и СП, который действовал в сговоре с 58-летним жителем области.
Правоохранители зафиксировали более 20 эпизодов передачи взяток участникам преступной схемы.
Руководительнице ВВК и одному из сообщников сообщено о подозрениях в.:
препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц;
препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц.
Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
К слову, на Ивано-Франковщине ГБР разоблачило двух сержантов ТЦК, которые переправляли уклонистов в Румынию. Чиновники за 8000 долл. перевозили «клиентов» служебным авто через блокпосты, инструктировали их и довозили до границы, где те должны были переплывать реку Прут. Задокументировано более 10 успешных побегов.