"У самих сердце разрывается": коллеги рассказали о таксисте, погибшем в ДТП в Харькове

"У самих сердце разрывается": коллеги рассказали о таксисте, погибшем в ДТП в Харькове

Мужчина ранее никогда не попадал в аварии.

Погибший в Харькове таксист раньше никогда не попадал в аварии, а в день трагедии, когда погибли три человека, прошел медосмотр, а его автомобиль – техническую инспекцию.

Об этом рассказал директор службы такси "30-40" Руслан Сайфулин, передает "Громадське".

"Заказ выполнялся согласно правилам дорожного движения. Ребенок был в детском кресле. Заказ был в пределах Харькова, просто автомобиль двигался по окружной", — сказал Сайфулин.

Известно, что у водителя осталась жена, о детях пока ничего не известно. Компания намерена помогать его семье. В частности, уже предложили покрыть все расходы по похоронам.

"Мы с ними контактируем. Что касается ритуальных услуг, они приняли нашу помощь. А адвокатское, юридическое сопровождение, думаю, после захоронения. Люди в шоковом состоянии. Потеряли родственника, ребенка. Ситуация такая — у самых сердце разрывается. Мы сами в шоке", — сказал Сайфулин.

В свою очередь юристы компании намерены добиваться компенсаций от водителя грузовика MAN, который, по данным следствия, нарушил правила дорожного движения и ехал в состоянии опьянения.

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Адвокат юридической фирмы Андрей Гребинка сказал, что по материалам из видеокамер, водитель такси ПДД не нарушал.

"Водитель действительно стоял на красный сигнал светофора в незыблемом состоянии. Если анализировать события того дня, зафиксированные в видеоматериалах, мы видим, что водитель грузового транспортного средства движется на запрещенный сигнал светофора, поскольку с перпендикулярных улиц уже начали движение водители других автомобилей", — сказал Гребинка.

Водитель грузовика находился под действием наркотиков

Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика MAN с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами.

Об этом сообщил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Харьков Times.

Алкогольного опьянения не было, было наркотическое.

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В этой связи, сказал Чубенко, меняется квалификация преступления, пока это не ч. 3 ст. 286 УК, а ч. 4 ст. 286-1 УКУ, а именно нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть нескольких пострадавших.

В ближайшее время задержанному сообщат о подозрении.

Новости Харькова: в ДТП погибли три человека, среди которых и маленький ребенок

Напомним:

В Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик опрокинулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека. Все они погибли, в том числе и трехлетний ребенок.

опрокинулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека. Все они погибли, в том числе и трехлетний ребенок. Водитель фуры пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

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