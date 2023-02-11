У школы Ровного закупили "золотые" макароны: как оправдываются в управлении образования

Управление образования Ровно закупило макароны по ценам, втрое дороже, чем они в магазинах и супермаркетах. За килограмм без НДС – 128 грн, с НДС – 154 грн. Также интересно, что тендер на закупку макаронных изделий чиновники провели без электронных торгов, без уточнений, какие именно макароны закупаются, на общую сумму 1,6 млн. грн.

Об этом говорится в исследовании издания "Наши деньги".

Согласно контракту, в текущем году рассчитывают купить 12 тысяч килограммов. "И если "прикурить" по сотне гривен на каждом — получится приятная сумма 1,2 миллиона гривен маржи из общей суммы контракта в 1,6 млн грн", — подсчитали журналисты.

Начальником управления образования Ровенского горсовета Богдан Турович. Контактным лицом управления по этой закупке является Оксана Леонидовна Сиськова.

После выхода материала Турович отреагировал на расследование и начал оправдываться, публикуя фото документов, где указана цена макарон 109 грн за кг, а стоимость не может быть выше предельной. Из обнародованных чиновником фото становится известно, что по такой цене покупают макароны днепропетровского предприятия "Биостандарт". В открытых источниках есть предложения по продаже макарон этого производителя по муке высшего сорта по 18 гривен за кило. Если покупать макароны из твердых сортов пшеницы этого производителя, нужно отдать по 50 гривен за килограмм. То есть, по меньшей мере, вдвое дешевле закупочной цены 109 гривен.

Напомним, эксуправляющему департаменту Минобороны объявили подозрение в покупке некачественных бронежилетов на 100 млн грн.

Закупка по завышенным ценам: новые подробности расследования скандала с Минобороны

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