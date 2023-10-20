У старейшей матери Украины Валентины Подвербной разрешили отобрать дочь — решение суда

В течение 30 дней решение районного суда Чернигова может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В пятницу, 20 октября, Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у старейшей матери Украины Валентины Подвербной.

Об этом сообщила пресс-секретарь Новозаводского районного суда Татьяна Андрушко в комментарии "Общественному".

По ее словам, судебное заседание по этому делу проходило в закрытом режиме.

"Объявлена вступительная и резолютивная часть решения, согласно которой решено отобрать малолетнего ребенка от матери, без лишения родительских прав. До достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста, то есть сроком до 23 февраля 2025 года", — сообщила Татьяна Андрушко.

Мать девочки, 78-летняя Валентина Пидвербная присутствовала на заседании, но комментировать решение суда отказалась, ссылаясь на то, что ей нужно поговорить с адвокатом.

Адвокат старейшей матери Андрей Котенок заявил, что в течении 30 дней решение районного суда можно будет обжаловать в апелляционной инстанции, но пока неизвестно, будет ли Подвербная настаивать на том, чтобы ей разрешили и дальше воспитывать ребенка.

Что известно о деле самой старшей матери и ее дочери

Валентина Подвербная известна тем, что родила ребенка в возрасте 65 лет в 2011 году. К тому времени она была самой старшей женщиной, у которой в Украине приняли роды. Свою дочь Подвербная родила после искусственного оплодотворения, деньги на которое собирала, экономя с пенсии.

24 апреля 2023 года на странице в Instagram дочери Подвербной Анны-Марии было опубликовано сообщение, в котором 12-летняя девочка обвинила свою маму в жестокости. После этого дочь у женщины изъяли социальные работники.

В июне этого же года состоялся суд о совершении насилия старейшей мамой Украины против своей дочери, однако дело закрыли из-за отсутствия доказательств административного правонарушения.

Напомним, в августе 2023 года социальная работница в комментарии журналистке ТСН сообщила, что 78-летняя Валентина Подвербная и ее 12-летняя дочь налаживают общение. Родственники все больше времени проводят вместе, и девочка уже не столь негативно настроена против своей матери.

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