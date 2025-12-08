ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
У студентов вырастут стипендии: когда и насколько

В бюджете на 2026 год на стипендии для студентов заложено 6,6 млрд грн.

Автор публикации
Ирина Лабьяк
В Украине для студентов университетов и колледжей вдвое вырастут стипендии с 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

В государственном бюджете на 2026 год на академические и именные стипендии заложено 6,6 млрд грн. Эта сумма на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

«Студенты университетов и колледжей уже с 1 сентября 2026 года будут получать вдвое большие выплаты», — говорится в заявлении Минфина.

Так, в университетах вырастут все виды стипендий — от минимальной академической до президентской и отраслевых. В колледжах будет аналогичное повышение — вдвое вырастут минимальная, повышенная, отраслевые и именные стипендии.

Насколько вырастут стипендии у студентов колледжей?

  • Стипендия президента: действующая — 7 600 грн, возрастет до 15 200 грн.

  • Стипендия Верховной Рады Украины: действующая — 3 320 грн, возрастет до 6 640 грн.

  • Минимальная академическая стипендия: действующая — 1 510 грн, возрастет до 3 020 грн.

  • Повышенная академическая стипендия: действующая — 2 197 грн, возрастет до 4 394 грн.

  • Стипендия по отраслевому принципу: действующая — 1 930 грн, возрастет до 3 860 грн.

  • Стипендия по отраслевому принципу (повышенная): действующая — 2 809 грн, возрастет до 5 618 грн.

Насколько вырастут стипендии у студентов университетов?

  • Стипендия президента: действующая — 10 000 грн, возрастет до 20 000 грн.

  • Стипендия Верховной Рады Украины: действующая — 4 400 грн, возрастет до 8 800 грн.

  • Стипендия Кабинета Министров Украины: действующая — 4 000 грн, возрастет до 8 000 грн.

  • Минимальная академическая: действующая — 2 000 грн, возрастет до 4 000 грн.

  • Повышенная академическая: действующая — 2 910 грн, возрастет до 5 820 грн.

  • Стипендия по отраслевому принципу: действующая — 2 550 грн, возрастет до 5 100 грн.

  • Стипендия по отраслевому принципу (повышенная): действующая — 3 710 грн, возрастет до 7 420 грн.

Напомним, на прошлой неделе парламент утвердил госбюджет-2026. В нем сохранено повышение зарплат для педагогов и медиков, а также социальных стандартов. Однако средства на увеличение зарплат военным не были заложены, что вызвало критику оппозиции. Чиновники обещают, что смету, которая является «военной, суровой», будут пересматривать после обеспечения финансирования дефицита.

