У студентов вырастут стипендии: когда и насколько
В бюджете на 2026 год на стипендии для студентов заложено 6,6 млрд грн.
В Украине для студентов университетов и колледжей вдвое вырастут стипендии с 1 сентября 2026 года.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
В государственном бюджете на 2026 год на академические и именные стипендии заложено 6,6 млрд грн. Эта сумма на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.
«Студенты университетов и колледжей уже с 1 сентября 2026 года будут получать вдвое большие выплаты», — говорится в заявлении Минфина.
Так, в университетах вырастут все виды стипендий — от минимальной академической до президентской и отраслевых. В колледжах будет аналогичное повышение — вдвое вырастут минимальная, повышенная, отраслевые и именные стипендии.
Насколько вырастут стипендии у студентов колледжей?
Стипендия президента: действующая — 7 600 грн, возрастет до 15 200 грн.
Стипендия Верховной Рады Украины: действующая — 3 320 грн, возрастет до 6 640 грн.
Минимальная академическая стипендия: действующая — 1 510 грн, возрастет до 3 020 грн.
Повышенная академическая стипендия: действующая — 2 197 грн, возрастет до 4 394 грн.
Стипендия по отраслевому принципу: действующая — 1 930 грн, возрастет до 3 860 грн.
Стипендия по отраслевому принципу (повышенная): действующая — 2 809 грн, возрастет до 5 618 грн.
Насколько вырастут стипендии у студентов университетов?
Стипендия президента: действующая — 10 000 грн, возрастет до 20 000 грн.
Стипендия Верховной Рады Украины: действующая — 4 400 грн, возрастет до 8 800 грн.
Стипендия Кабинета Министров Украины: действующая — 4 000 грн, возрастет до 8 000 грн.
Минимальная академическая: действующая — 2 000 грн, возрастет до 4 000 грн.
Повышенная академическая: действующая — 2 910 грн, возрастет до 5 820 грн.
Стипендия по отраслевому принципу: действующая — 2 550 грн, возрастет до 5 100 грн.
Стипендия по отраслевому принципу (повышенная): действующая — 3 710 грн, возрастет до 7 420 грн.
Напомним, на прошлой неделе парламент утвердил госбюджет-2026. В нем сохранено повышение зарплат для педагогов и медиков, а также социальных стандартов. Однако средства на увеличение зарплат военным не были заложены, что вызвало критику оппозиции. Чиновники обещают, что смету, которая является «военной, суровой», будут пересматривать после обеспечения финансирования дефицита.