У студентов вырастут стипендии: когда и насколько

В Украине для студентов университетов и колледжей вдвое вырастут стипендии с 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

В государственном бюджете на 2026 год на академические и именные стипендии заложено 6,6 млрд грн. Эта сумма на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

«Студенты университетов и колледжей уже с 1 сентября 2026 года будут получать вдвое большие выплаты», — говорится в заявлении Минфина.

Так, в университетах вырастут все виды стипендий — от минимальной академической до президентской и отраслевых. В колледжах будет аналогичное повышение — вдвое вырастут минимальная, повышенная, отраслевые и именные стипендии.

Насколько вырастут стипендии у студентов колледжей?

Стипендия президента: действующая — 7 600 грн, возрастет до 15 200 грн.

Стипендия Верховной Рады Украины: действующая — 3 320 грн, возрастет до 6 640 грн.

Минимальная академическая стипендия: действующая — 1 510 грн, возрастет до 3 020 грн.

Повышенная академическая стипендия: действующая — 2 197 грн, возрастет до 4 394 грн.

Стипендия по отраслевому принципу: действующая — 1 930 грн, возрастет до 3 860 грн.

Стипендия по отраслевому принципу (повышенная): действующая — 2 809 грн, возрастет до 5 618 грн.

Насколько вырастут стипендии у студентов университетов?

Стипендия президента: действующая — 10 000 грн, возрастет до 20 000 грн.

Стипендия Верховной Рады Украины: действующая — 4 400 грн, возрастет до 8 800 грн.

Стипендия Кабинета Министров Украины: действующая — 4 000 грн, возрастет до 8 000 грн.

Минимальная академическая: действующая — 2 000 грн, возрастет до 4 000 грн.

Повышенная академическая: действующая — 2 910 грн, возрастет до 5 820 грн.

Стипендия по отраслевому принципу: действующая — 2 550 грн, возрастет до 5 100 грн.

Стипендия по отраслевому принципу (повышенная): действующая — 3 710 грн, возрастет до 7 420 грн.

Напомним, на прошлой неделе парламент утвердил госбюджет-2026. В нем сохранено повышение зарплат для педагогов и медиков, а также социальных стандартов. Однако средства на увеличение зарплат военным не были заложены, что вызвало критику оппозиции. Чиновники обещают, что смету, которая является «военной, суровой», будут пересматривать после обеспечения финансирования дефицита.