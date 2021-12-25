У судьи КСУ нашли незадекларированную недвижимость в Крыму на ₴4 млн

У судьи КСУ нашли незадекларированную недвижимость в Крыму на ₴4 млн

НАПК завершило полную проверку деклараций судей КСУ.

Судья Конституционного суда Украины Виктор Кривенко не указал в декларации земельный участок стоимостью 4 млн гривен, размещенный на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое 24 декабря завершило полную проверку деклараций судей КСУ.

Отмечается, что это признак криминального правонарушения по статье о декларировании недостоверной информации (ст. 366-2 УКУ), санкция которой предусматривает от 68-85 тысяч гривен штрафа до двух лет заключения.

Кроме того, по итогам проверки оказалось, что судья КСУ Александр Касминин не задекларировал сведения о стоимости (2,4 млн гривен) квартиры в Киеве общей площадью 150,5 м2.

Информацию о выявленных признаках уголовных правонарушений НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро.

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