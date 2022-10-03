У судьи Верховного Суда Богдана Львова обнаружили российское гражданство — СБУ

Служба безопасности Украины проинформировала Верховный Суд о наличии у судьи Богдана Львова гражданства Российской Федерации согласно данным реестров РФ.

Об этом сообщили в Верховном суде.

По данным СБУ, Львов получил паспорт РФ в 2012 году, продлив его вместо паспорта с 1999-го, утратившего силу. Также там подтвердили, что в реестре соглашений по недвижимому имуществу России есть налоговый номер судьи, который тот получил.

Сегодня судьи Кассационного хозяйственного суда должны рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Львова от должности.

"Напоминаем, что сегодня в 12:00 состоится собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда с такой повесткой дня: О вопросе досрочного увольнения судьи Львова Б. Ю. с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда", — написано в сообщении .

Также в ВС добавили, что Львов родился 28 сентября 1967 в Запорожье.

Напомним, в освобожденном Волчанске Харьковской области задержан местный гауляйтер. Коллаборант срывал государственные флаги в оккупированном городе и планировал стать оккупационным мэром города. Теперь изменнику грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку его задержали правоохранители.

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