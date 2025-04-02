- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1239
- Время на прочтение
- 1 мин
У Трампа признали, что окончания войны не будет, массированный обстрел Харькова: главные новости ночи 2 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 апреля 2025 года:
В США готовят беспрецедентные санкции против РФ из-за отказа прекратить войну Читать далее –>
Оккупанты продвинулись на Донетчине - DeepState Читать далее –>
Харьков массированно атаковали БпЛА — в городе прогремело не менее 15 взрывов: пострадал ребенок Читать далее –>
Окончания войны не будет: у Трампа признают, что Россия против мирного соглашения — Reuters Читать далее –>
В результате обстрела Запорожья погиб один человек — ОВА Читать далее –>
Читайте также: