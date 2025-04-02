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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1239
Время на прочтение
1 мин

У Трампа признали, что окончания войны не будет, массированный обстрел Харькова: главные новости ночи 2 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 апреля 2025 года:

  • В США готовят беспрецедентные санкции против РФ из-за отказа прекратить войну Читать далее –>

  • Оккупанты продвинулись на Донетчине - DeepState Читать далее –>

  • Харьков массированно атаковали БпЛА — в городе прогремело не менее 15 взрывов: пострадал ребенок Читать далее –>

  • Окончания войны не будет: у Трампа признают, что Россия против мирного соглашения — Reuters Читать далее –>

  • В результате обстрела Запорожья погиб один человек — ОВА Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1239
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