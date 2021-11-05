У украинки с карты "ПриватБанка" исчезли деньги: в учреждении назвали виновного

Женщине посоветовали обратиться в полицию.

Клиенты "ПриватБанка" снова жалуются на учреждение. Так, клиентка банка под ником "Svitlanochka" рассказала, что у нее с карты исчезло 13 тысяч гривен.

Об этом пишет Минфин.

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По ее словам, деньги снимались вечером в течение 6 часов: подходов было 500, а размер каждого достиг 24,99 грн. или 124,99 грн. Однако сообщений о снятии средств не было.

Женщина объясняет, что для снятия денег с карты мошенники обошли установленный на ней лимит на интернет-оплаты, который составлял 2 доллара в день.

Женщина немедленно обратилась в отделение "ПриватБанка", где ей посоветовали обратиться в полицию. А после того, как увидели, что списания маркировались как Google, Tik Tok и "бытовая техника", обвинили в произошедшем ее ребенка.

"Сказали, что ребенок нащелкал. Хотя телефон я ему не даю, гаджет заблокирован набором цифр и английских букв. А за вечер было по 4-5 транзакций в минуту. Обидно, что "ПриватБанк" не видит в этом мошеннических действий", — говорит женщина.

В ответе на жалобу клиентки "ПриватБанк" заявил, что передать данные карты мошенникам женщина могла сама и сказали вспомнить, кто еще имеет доступ к карте.

Ранее стало известно, что в Украине клиенты "ПриватБанка" массово жалуются на проблемы банкоматов финучреждения. Аппараты не выдают наличные деньги, но все равно происходит списание средств со счета.

Не так давно клиентка банка Татьяна Хода пожаловалась, что с ее карты исчезли средства в размере почти 35 тысяч гривен.

Женщина сообщила, что "улетели" средства с зарплатной карты без ее ведома, без СМС-сообщений. В финансовом учреждении возвращать деньги ей не спешат, ссылаясь на процедуру проверки и рассмотрения ее заявления с обжалованием операций по банковской карте.

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