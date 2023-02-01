У украинских чиновников продолжаются обыски: Арахамия анонсировал "весенние посадки"

Сегодня, 1 февраля, многих украинских чиновников и экс-посадовцев посетили обыски.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ононсировал "весенние посадки". Это, в частности, касается скандала с Минобороны и авиакатастрофы в Броварах.
Об этом Арахамия сообщил в своем телеграмме.
Так, по его словам, обыски провели сегодня в Налоговой. По информации источников ТСН.ua в правоохранительных органах, следователи ГБР расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета.
Кроме того, с проверками пришли и к скандальному украинскому олигарху Игорю Коломойскому по делу "Укрнафты" и экс-начальнику МВД Арсену Авакову по делу авиакатастрофы в Броварах.
Обыски прошли также у киевского застройщика и народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Столара.
По словам Арахамии, чиновникам Министерства обороны вручили сообщение о подозрении. Скорее всего, дело касается закупок для украинских защитников.
Как известно, что Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
Арахамия также анонсировал увольнение всего руководящего состава Таможни и серию других "негласных следственных действий".
"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", — подчеркнул Арахамия.
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