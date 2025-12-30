У украинских школьников будет бесплатное питание: детали от правительства

Школьная столовая. / © ТСН.ua

В Украине с начала нового учебного года, с сентября 2026-го, учащиеся 1–11 классов получат бесплатное питание.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«С начала 2025 года бесплатное питание уже действует для учащихся 1-4 классов по всей Украине, а с сентября горячие обеды начали получать еще и учащиеся 1-11 классов в прифронтовых общинах», — подчеркнула глава Кабмина.

По ее словам, правительство готовит все необходимые решения для этого. Для реализации первого этапа программы было направлено почти 5,9 млрд грн субвенции общинам, чтобы обеспечить первый этап питания для школьников 2026-го.

Свириденко сообщила, что в госбюджете-2026 на данную программу предусмотрено 14,4 млрд грн. Отдельно заложено финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что зарплаты педагогов вырастут уже в январе на 30%. Она добавила, что следующий этап реформы запланирован на сентябрь 2026-го, когда заработные платы учителей должны вырасти еще на 20%.

В МОН добавили, что согласно решению правительства общий рост окладов в течение года составит 50%, а изменения охватят не только учителей школ, но и представителей внешкольного, профессионального и профессионального высшего образования.

