У украинских военных есть шанс взять россиян в котел возле Кривого Рога — Жданов

Военный эксперт Олег Жданов оценил шансы ВСУ на херсонском и криворожском направлениях, где украинские военные начали идти в наступление.

Жданов отметил, что украинские военные имеют шанс рассечь группировку оккупантов на правом берегу Днепра, в результате чего криворожская группировка российских войск может оказаться фактически в котле.

О военном эксперте рассказал в интервью ТСН.

"Шансы там очень неплохие. Посмотрим. Дело в том, что мы даже на херсонском направлении контрнаступительные действия проводим собственными силами, при минимальной поддержке западных партнеров. То есть там западное оружие присутствует, но в очень малом количестве и соответственно это влияет на качество контрнаступательных действий", – сказал Олег Жданов.

Но, несмотря на такое количество оружия, по его мнению, украинские военные все же имеют шанс взять в окружение оккупантов возле Кривого Рога.

"Но в любом случае у нас есть шанс рассечь пополам вот этот плацдарм на правом берегу Днепра. И тогда криворожская группировка российских войск может оказаться фактически в котле, в окружении. Потому что единственный пункт обеспечения – это Каховская ГЭС, платина, по которой можно пересечь реку Днепр, а дальше только на веслах, только на лодках, поэтому для нас это был бы очень важный шаг, и тем более? если мы действительно рассекаем эту группировку, мы заходим с севера на Херсон, а они роют окопы с запада Херсона. Так что здесь очень удачное место, очень удачное время. Ну посмотрим, дай Бог, чтобы наступление развивалось хорошо", — сказал Жданов.